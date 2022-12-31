عاجل- السيسى يوجه بتعزيز جهود توطين الصناعة فى مجال البصريات 

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مع اللواء أ.ح طارق زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، واللواء طارق الخطيب مدير المشروعات بالشركة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة العربية العالمية للبصريات بالشراكة مع الخبرات العالمية العريقة فى مجال تكنولوجيا البصريات والإلكترونيات وتطبيقاتها فى الأنظمة الدفاعية. ووجه الرئيس فى هذا الإطار بتعزيز جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا التطبيقية فى مجال البصريات على نحو يُسهم فى استغلال المواد الخام المتوفرة محليًا، والحد من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، كما وجه كذلك بالاهتمام بشق التدريب والتأهيل العملى والفنى فى إطار التعاون مع الخبرات العالمية العريقة، وذلك لإعداد كوادر بشرية رفيعة المستوى فى تلك المجالات الدقيقة والمتخصصة.

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