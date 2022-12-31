وزير الاتصالات يتفقد الأعمال الإنشائية لمركز إبداع مصر الرقمية "الغربية" بجامعة طنطا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 04:28 مساءً -

واصل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زيارته بمحافظة الغربية بتفقد الأعمال الإنشائية لمركز إبداع مصر الرقمية – الغربية الذى تقيمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جامعة طنطا، ضمن مشروع نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة المحافظات بهدف تحفيز الإبداع الرقمى وريادة الأعمال، وتنمية المهارات الرقمية للشباب فى كافة أنحاء الجمهورية، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بدأت فى تنفيذ مشروع نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى المحافظات؛ حيث تستهدف الخطة زيادة مراكز الابداع التكنولوجى من 3 مراكز إلى 30 مركزا باستثمارات إجمالية للمراكز بنحو 5 مليار جنيه، وشملت المرحلة الأولى إنشاء 8 مراكز إبداع مصر الرقمية، ويجرى حاليا تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع والتى تتضمن 12 مركزا؛ فيما ستشمل المرحلة الثالثة 7 مراكز.

وتضم مراكز إبداع مصر الرقمية معامل تكنولوجية متخصصة، ومراكز للتدريب، وحاضنات تكنولوجية لإنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة، كذلك يتم من خلالها إقامة المحافل التى تستهدف الربط بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال، ويتم إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية "الغربية" بجامعة طنطا من خلال إدارة تنفيذ الأشغال العسكرية التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ومن المقرر الانتهاء منه خلال عام 2023.

وتفقد الدكتور عمرو طلعت، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أعمال التطوير التكنولوجى التى نفذتها الوزارة فى مدرسة التربية الفكرية من خلال تزويدها ببرامج وتطبيقات التكنولوجيا المساعدة، والأجهزة اللازمة لتيسير العملية التعليمية والتدريب للطلاب ذوى الإعاقة الذهنية؛ حيث كان فى استقبالهما الدكتور عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة.

وشمل الدعم التكنولوجى المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدرسة التربية الفكرية؛ توفير عدد من أجهزة الحاسب الآلى، وطابعة، وشاشة عرض ضوئى، لتطوير القدرات التكنولوجية للمدرسية.

يذكر أنه تتعاون وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم فى تنفيذ مشروع لتطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوى الاعاقة باستخدام التكنولوجيا والذى شمل فى مراحله الأولى دعم 810 مدرسة تربية خاصة ودمج، فضلا عن تدريب ما يقرب من 30 ألف معلم على مستوى الجمهورية.

واستمرارا لهذا التعاون تم توقيع بروتوكول بين الوزارتين فى يوليو 2021 من أجل دعم وتطوير مدخلات العملية التعليمية لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة حيث يستهدف المشروع تدريب 100 الف معلم، وتأهيل 1600 مدرسة دمج ومجتمعية لإتاحة العملية التعليمية وتيسيرها باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بتكلفة تقدر بـ150 مليون جنيه تتحملها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال الزيارة قدم عدد من طلاب المدرسة عروض فنية، واطلع الدكتور عمرو طلعت على عدد من الأنشطة التعليمية التى يقوم بها الطلاب لتنمية مهاراتهم وقدراتهم باستخدام الوسائل التكنولوجية، ووجه السيد الوزير نحو الاستمرار فى توفير مزيد من الدعم للطلاب ذوى القدرات الخاصة.

يذكر أن الدكتور عمرو طلعت يزور محافظة الغربية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قرى حياة كريمة بالمحافظة؛ حيث قام فى صباح اليوم بزيارة ديوان عام المحافظة تفقد خلالها مشروعات التحول الرقمى بالمحافظة، كما تفقد سير العمل فى كل من مكتب بريد طنطا الرئيسى، ومركز خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات بسنترال "طنطا 3".







