وزير الشباب ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال التطوير بمركز شباب باسوس ويتفقدان مركزى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 04:27 مساءً - *وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يكرمان أبطال مركز شباب بيجام الفائزين ببطولة العالم للكاراتيه التقليدى بسلوفينيا*

اختتم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى زيارته لمحافظة القليوبية بافتتاح الملعب القانونى المطور بمركز شباب باسوس، وتفقد الموقع المخصص لإنشاء حمام سباحة بالمركز ، ومشروع إنشاء المحال التجارية بنظام حق الانتفاع بسور المركز.

شهد الوزير مجموعة من تدريبات برنامج علمني حرفة التابع للإدارة المركزية لتمكين الشباب بمركز شباب باسوس، والمعسكر الكشفي الذي ينظمه كشافة القليوبية، وتدريبات فى الكرة النسائية، وأكاديمية الكاراتية وأكاديمية كرة القدم بالمركز .

وفى زيارته لمركز شباب "الشرقاوية والفرنوانى" ، تعرف وزير الشباب والرياضة على الأنشطة التى يقدمها المركز، وأبرز احتياجاته، وفى مقدمتها دراسة ضم الأرض المجاورة للمركز ، وإقامة إنشاءات رياضية بها كإضافة للمركز.

وخلال جولته بمركز شباب بيجام بشبرا الخيمة ، تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية إنشاءات المركز المتنوعة، وفعاليات البرنامج التدريبي "مشواري" التابع للإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع منظمة اليونيسف، حيث يتم تنفيذ تدريبات سفراء مشواري للنشء فى المرحلة العمرية من ١٠ حتى ١٤ عاماً، ويتضمن البرنامج التدريب على التفكير الإيجابي، والأساليب التحفيزية، ومهارات التواصل والعمل الجماعي.

وكرم وزير الشباب والرياضة، أبطال مركز شباب بيجام الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى العالم فى بطولة الكاراتية التقليدى والتي أقيمت بدولة سلوفينيا؛ تقديراً لإنجازهم، وتحفيزهم على مواصلة التفوق فى مسيرتهم الرياضية، وذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، وعدد من أعضاء مجلس النواب منهم النائب أشرف رشاد رئيس الكتلة البرلمانية بمجلس النواب ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عاطف ناصر أمين عام حزب مستقبل وطن بالقليوبية، والنائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، والنائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، ورامي مكاوى رئيس اتحاد الكاراتيه التقليدى.

شمل التكريم أعضاء مركز شباب بيجام الحاصلين على ٧ ميداليات متنوعة ببطولة العالم للكاراتيه التقليدى بسلوفينيا بواقع ٥ ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية، حققها اللاعبون واللاعبات "ريتاج عصام، عبد الرحمن إيهاب، مريم محمود، إسلام أحمد، محمد عشري، أحمد إسماعيل، إسلام جابر"، والجهاز الفنى بقيادة الكابتن شريف عبد النبى، بالإضافة إلى تكريم فريق الكيك بوكسينج، وفريق كرة الطائرة.

وفى كلمته، قدم الدكتور أشرف صبحى التهنئة إلى لاعبى ولاعبات المنتخب الوطنى للكاراتيه التقليدى على إنجازهم الذى حققوه ببطولة العالم، مشيراً إلى تفوق مصر فى الألعاب الرياضية الفردية والتنافس والفوز بمختلف الألقاب فى المنافسات التى يخوضوها أبطال مصر الرياضيين.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الوزارة بتطوير مركز شباب بيجام من خلال تغيير أرضية ملعب المركز وتكثيف المشروعات والأنشطة بالمركز لاسيما وأنه يخدم قطاعاً عريضاً من المواطنين أبناء شبرا الخيمة.

رافق الوزير مجموعة من قيادات الوزارة منهم اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، وأحمد عفيفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ومحمد القوصى معاون الوزير.