احتفالا برأس السنة.. مصر للطيران تقدم الهدايا للمسافرين (صور)

جدة - نرمين السيد - ومنحت لعملائها بالخارج العديد من التخفيضات وأميال السفر المجانية، كما قدمت الهدايا التذكارية للمسافرين بصالات السفر بمطار القاهرة وداخل استراحات الشركة وعلى متن طائراتها فضلا عن التقاط الصور التذكارية الفورية مع المسافرين.

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