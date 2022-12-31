محافظ شمال سيناء يسلم 40 دراجة لأهالي الشهداء والمصابين بالعريش (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 03:30 مساءً - أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على حرص الدولة على تخليد ذكرى الشهداء بمناسبة العام الجديد.

وأعلن المحافظ أثناء تسليمه اليوم لعدد من الدراجات لأسر وذوى الشهداء المدينة الشبابية أن القيادة السياسية وافقت على منح أبناء الشهداء لهذه الدراجات تكريما لهم.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى الحفل الذى أقامه رئيس الجمهورية لتكريم ذوى الاعاقة والاحتياجات الخاصة ،ةمما يؤكد حرص القيادة السياسية على تكريم كافة الفئات في المجتمع ، ومنوها الى دور أسر الشهداء والمصابين في دعم الأسر .

وهنأ المحافظ كافة أبناء سيناء والشعب المصرى بالعام الجديد وما يحمله من افراجات جديدة لأبناء شمال سيناء .. حيث تم فتح جميع الطرق وازالة المتاريس والسدادات والأكمنة الأمنية من الشوارع والميادين .. محذرا الجميع باتخاذ الحيطة والحذر من الخلايا النائمة والانتباه جيدا لكل الأمور على أرض المحافظة .

و أوضح إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة أنه تم توزيع عدد 40 دراجة على أبناء الشهداء ، وهى من دراجات المرحلة الثانية لمبادرة : " دراجتك .. صحتك " ، والتى تهدف إلى تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات من خلال تقديم 4 أنواع من الدراجات بسعر أقل من سعر السوق بنسبة 20 % على الأقل .

حضر اللقاء ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة ، على غيط مدير عام التضامن الاجتماعى ، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم .. الى جانب سالم العكش عضو مجلس الشيوخ والعميد مصطفى محمد مصطفى رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ