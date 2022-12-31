وزير التنمية المحلية يستعرض أهم الأنشطة والإنجازات التى تحققت فى ” مبادرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - اللواء هشام آمنة : توفير 5812 قطعة أراضي بنسبة 99.9 % لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية .. والانتهاء من إنشاء 224 مجمع خدمات

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أهم الأنشطة والإنجازات التى تحققت فى إطار دور الوزارة لتنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فيما يخص بملف توفير الأراضى لتنفيذ المشروعات التى سيتم تنفيذها فقد وصول عدد الأراضي التي تم توفيرها بشكل نهائي إلى 5812 قطعة من إجمالي 5820 قطعة مطلوبة ( بنسبة 99.9%) ، وفيما يخص مشروعات الإدارة المحلية أوضح اللواء هشام آمنة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروع وجاري نهو 322 مشروع ، وتم إسناد 21 مشروع (من إجمالي 443 مشروع ) من مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء .

وقال وزير التنمية المحلية أنه فيما يخص مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة فقد تم الانتهاء من إنشاء 224 مجمع خدمات من إجمالي 332 مجمع ، وجاري نهو 108 مجمع ، والانتهاء من توصيل المرافق ل16 مجمع كما تم الانتهاء من كافة التنسيقات اللازمة لتجهيز مجمعات الخدمات ، وفرش 2 مجمع كنموذج ، وجاري استكمال فرش باقى المجمعات بالتنسيق مع بعض الجهات المعنية ، كما تم كذلك الانتهاء من تدريب 4954 من كوادر الإدارة المحلية وموظفي التموين والتضامن الاجتماعي استعدادا لنقلهم لمجمعات الخدمات الحكومية ويجري مواصلة التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعتماد وتطبيق الهيكل المستحدث للوحدة المحلية القروية.

وحول توصيل المرافق للمبانى المنشأة فى إطار المبادرة الرئاسية قال "آمنة " أنه تم الانتهاء من توصيل المرافق لعدد 757 مبنى في إطار حياة كريمة من إجمالي 1311 مبنى تم تسليمه لجهات الولاية .

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه فيما يخص التحضيرات المتعلقة بالمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة (52 مركز تضم 1600 قرية) فقد تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولية لمقترح خطط التنمية المحلية لعدد 30 مركز من مراكز المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة ، ومن المتوقع الانتهاء من خطط كافة المراكز خلال الأيام القليلة القادمة ، كما تم الانتهاء من حصر الأراضي المملوكة للدولة بنطاق 48 مركز من مراكز المرحلة الثانية تمهيدا لاتاحتها لجهات التنفيذ ، كما تم الانتهاء من حصر كافة الاحتياجات والمشروعات المطلوبة للقرى المستهدفة بالمرحلة الثانية لمحافظة مطروح (36 قرية) لافتاً إلى أنه تم كذلك الانتهاء من مراجعة التقسيم الإداري لكافة مراكز المرحلة الثانية (وحدات قروية – قرى رئيسية – كفور ونجوع وعزب) وحصر كافة الكتل والتجمعات التي لم يتم التعرف عليها أو المختلفة عن التقسيمات الأخرى الموجودة .

وحول جهود وزارة التنمية المحلية فى تنفيذ بعض الأعمال التنسيقية والمتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، قال وزير التنمية المحلية أنه تم حضور والمشاركة في 15 زيارة واجتماع متابعة لموقف تنفيذ المبادرة بالمحافظات برئاسة السيد الفريق مستشار رئيس الجمهورية وكذا حضور والمشاركة في 16 اجتماع تنسيقي مع جهات التنفيذ وشركة دار الهندسة ، كما تم اجراء 42 زيارة ميدانية للمحافظات لمتابعة مشروعات الإدارة المحلية / التخطيط للمرحلة الثانية / حصر الأراضي / ازالة المعوقات / استيفاء بيانات ، وكذا تم الانتهاء من حصر موقف إزالة مخالفات تبطين الترع في إطار اللجنة المشكلة من خلال رئاسة الجمهورية وبرئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وموافاة مجلس الوزراء بنتائج حصر الموقف .