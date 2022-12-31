القوى العاملة: لقاءات توعية بشركتى الكهرباء والمياه بسوهاج

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج ندوتين للتوعية حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت ذات الخطورة وكثيفة العمالة، ضمن مبادرة "سلامتك وصحتك غالية علينا"، وفى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بتكثيف التوعية بأحكام قانون العمل بالمنشآت لتوفير بيئة عمل آمنة وحماية العمال والمترددين عليها.





وأوضح الدكتور هشام أبو زيد، مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أن المديرية فى إطار تنفيذ مبادرة "سلامتك وصحتك غالية علينا" نظمت ندوتين للتوعية، تضمنت الأولى والتى تم عقدها فى شركه كهرباء مصر العليا بسوهاج بحضور مسؤولى السلامة والصحة المهنية بكافة أفرع الشركة على مستوى المحافظة، استعراض أهداف السلامة والصحة المهنية وأهمية تطبيق الاشتراطات اللازمة للحد من المخاطر فى بيئة العمل ومنها المخاطر الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والميكانيكية، مع التوعية بما ورد من ضوابط فى هذا الشأن وفقا للباب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقوائم المراجعة المعتمدة من الوزارة لتلافى كافة المخالفات والملاحظات.

وأضاف مدير المديرية أن الندوة الثانية تم عقدها بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج حيث تناولت كيفية رفع كفاءة القائمين على السلامة والصحة المهنية فى الشركة ومدى إلمامهم بكافة الضوابط القانونية والفنية الواردة فى الكتاب الخامس بقانون العمل رقم 12 لسنه 2003 فيما يخص السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العمال وعلى قدرات المنشأت من معدات وآلات.

كما تم عمل محاكاة عملية للدخول فى الغرف المغلقة وكيفية استخدام وسائل الأمان وشرح الإجراءات الواجب اتباعها لسلامة العاملين.

ونوه "أبو زيد" فى تقريرهأانه فى ختام الندوتين تم الرد على كافة الاستفسارات من قبل الحضور ومسؤولى السلامة بالشركتين مع التأكيد على دور وزارة القوى العاملة فى التوعية والتوجيه لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى أوساط العاملين داخل المنشأت.