البابا تواضروس يعزى فى البابا بندكت: كان خير خلف لخير سلف

جدة - نرمين السيد - نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر، بابا الفاتيكان السابق، الذى انتقل اليوم عن عمر ناهز 95 عامًا بعد أن قضى عمره فى خدمة كنيسته الكاثوليكية الرومانية فى أدوار مختلفة وكان خير خلف لخير سلف.





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