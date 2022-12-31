رئيس الطائفة الإنجيلية ناعيا بنديكت: رمز دينى كبير

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "فقد العالم اليومَ رمزًا دينيًّا كبيرًا، كان له دور عظيم فى خدمه الكنيسة، وساهم فى نشر قيم المحبة السلام حول العالم".
وواصل: "نصلى أن يمنح الله العزاء لقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مصر، وجميع شعب الكنيسة الكاثوليكية، وجميع محبيه حول العالم".
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