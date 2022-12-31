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مصر تتسلم تابوتا أثريا بعد استعادته من أمريكا بمقر الخارجية الإثنين المقبل

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 02:29 مساءً - يعقد السفير سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، يوم الإثنين المقبل، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل، مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار فى حضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لتسليم تابوت أثرى "التابوت الأخضر" الذى تم استعادته مؤخراً من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت وزارة الآثار المصرية مؤخرا تمكنها من استرداد 29 ألف قطعة أثرية تم تهريبها إلى عدد من البلدان، على مدى السنوات الـ5 الماضية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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