مدبولى: خروج بضائع من الموانئ خلال ديسمبر بأكثر من 6 مليارات دولار

جدة - نرمين السيد - وشدد فى مؤتمر صحفى على أن الحكومة ملتزمة بالإعلان أسبوعيا عن حجم ما يخرج من الموانئ من بضائع، مشيرا إلى أن الأولوية لخروج بضائع الأغذية ومستلزمات التصنيع الغذائى.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى وجود تواصل مستمر مع كافة قطاعات الدولة لضمان خروج البضائع، مشددا على وجود تنسيق بين الجهات المعنية والوزارات لإتاحة أكبر قدر من المنافذ لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وتوجه صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع بالميناء، فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.

ورافق رئيس الوزراء فى زيارته، كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وكان فى استقبال الدكتور مدبولى لدى وصوله محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائباه الدكتورة جاكلين عازر، والدكتور أحمد جمال، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولو الجهات المعنية.