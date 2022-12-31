حياة كريمة تغير معاناة الريف (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتستهدف المبادرة تطوير 4741 قرية وتوابعها 30888 عزبة وكفرا ونجعا خلال 3 سنوات، فى 26 محافظة على مستوى الجمهورية. يتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل، المرحلة الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، المرحلة الثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، المرحلة الثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.

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