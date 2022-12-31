رئيس الوزراء يتفقد محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض على رصيف 55-62 بميناء الإسكندرية لمتابعة التجهيزات النهائية للمحطة، والمتوقع البدء فى تشغيلها بشكل تجريبى فى النصف الثانى من يناير 2023.





يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها، لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات.

وكان فى استقبال الدكتور مصطفى مدبولى ومرافقيه، اللواء بحرى نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وعدد من قيادات الميناء.

بدأت الجولة بالمرور على المعدات الثقيلة، التى تم شراؤها لتشغيل المحطة، والتى قام بالإشراف على اختباراتها ودخولها الخدمة طاقم من الشركات الأجنبية، والتى وصل منها حتى الآن 128 معدة من أصل 140 معدة، كما تفقد مدبولى ومرافقوه كل المركبات اللازمة لحركة العاملين داخل المحطة والورش المتنقلة، وباقى التجهيزات الأخرى لبوابات دخول وخروج الشاحنات، والتى تعمل بنظام OCR لتسجيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع المتوجهة للمحطة، ومنع دخول أى شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها، كما تهدف لتقليل وقت دخول وانتظار الشاحنات، مما يحقق أعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمى يقاس به أداء المحطة.

وتضمنت الزيارة التفقدية لرئيس مجلس الوزراء بالمحطة أعمال الإنشاءات، ومخازن البضائع العامة، ومنطقة الفحص الجمركى، والمبنى الإدارى للمحطة، وكذا الورشة الرئيسية لصيانة معدات المحطة، بالإضافة إلى متابعة أعمال التفريغ للحاويات على رصيف المحطة باستخدام أوناش الرصيف العملاقة الجديدة، ومن ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول، كما تابع الدكتور مصطفى مدبولى عملية تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات إلى أماكن التخزين باستخدام أوناش الساحة الكهربائية.

كما قام اللواء بحرى عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، بعرض المخطط النهائي لتشغيل المحطة بالإضافة إلى الخطوط الملاحية التى تم الاتفاق معها والأخرى الجارى التفاوض معها.