مدبولى من الإسكندرية: وقف تحصيل غرامات التأخر فى إنهاء الإجراءات الجمركية

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه من الوزراء والمسؤولين، فور وصوله لميناء الإسكندرية، إجراءات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع بالميناء، كما تفقد مدبولى أعمال الشحن والتفريغ للحاويات بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.





وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ماضية فى تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتسهيل إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع الموجودة فى الموانئ، وتذليل أى عقبات قد تواجه المستوردين، بمراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائى، وكذا الأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية، على نحو يتكامل مع جهود الدولة فى خفض حدة انعكاسات الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بقدر الإمكان، فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى؛ نتيجة تشابك تبعات جائحة كورونا، وتداعيات الصراع الروسى الأوكرانى، وما ترتب على ذلك من اضطرابات فى سلاسل الإمداد والتوريد.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن هناك متابعة مستمرة مع كل الأطراف المعنية، وقد تم خلال الشهر الجارى الإفراج عن بضائع وسلع بالموانئ الجمركية ومستلزمات إنتاج أعلاف، بمليارات الدولارات، بما يُسهم فى توفير السلع الأساسية بالأسواق المحلية، ودفع عجلة الاقتصاد الوطنى.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم رفع أعلى درجات الاستعداد والجاهزية بالمنافذ الجمركية ومنع الإجازات، واستمرار العمل بنظام النوبتجيات حتى ساعات متأخرة من صباح اليوم التالى؛ بما يجعل رجال الجمارك جاهزين لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض، وغيرها من الجهات ذات الصلة، مؤكدًا استمرار العمل بالتيسيرات التى كان قد تم إقرارها مؤخرًا، بما فى ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.



تجدر الإشارة إلى أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، مزودة بأحدث معدات الشحن والتفريغ والتداول بعدد 14 ونش رصيف عملاق، بجانب 31 ونش ساحة عملاق، و59 ونش تداول، بالإضافة إلى 90 جرار موانئ، وتعمل الشركة على الأرصفة البحرية أرقام 23 - 26 بميناء الاسكندرية، والرصيف رقم 96 بميناء الدخيلة بغاطس يتراوح بين 12-16 مترا.

كما يُذكر أن الشركة حققت صافى أرباح بقيمة 2 مليار جنيه فى العام المالى المنتهى فى 30 – 6 - 2022، كما حققت الشركة صافى أرباح بلغت ۱.۵ مليار جنيه خلال الأشهر الخمسة من 1-7-2022 حتى 30-11-2022، إضافة إلى ذلك فالشركة مربوطة إلكترونيا بالمجتمع المينائى، وتطبق حاليا أنظمة OCR، والتى تتبع إمكانية تصوير الشاحنات على بوابات الدخول والخروج.

وتلتزم الشركة بالمعايير العالمية للحفاظ على البيئة والسلامة والصحة المهنية وإجراء الفحص الطبى الدورى على العاملين بالشركة.

ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، وهى إحدى شركات موانئ "هاتشيسون" الصينية، التى تعتبر المالك لأكبر شبكة محطات حاويات بالعالم فى آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا، حيث تمتلك الشركة 52 محطة فى 26 دولة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة بدأت العمل فى مارس من عام 2007، وتدير محطتى حاويات فى ميناء الإسكندرية القديم وميناء الدخيلة، وتبلغ السعة التصميمية لها 725000 حاوية مكافئة.

وقد تفقد رئيس الوزراء رصيف شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، ومنطقة الشحن والتفريغ، وتعرف على مراحل العمل بها.