محافظ القاهرة يتفقد مستودع أسطوانات بوتاجاز عين الصيرة (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبد العال محافظ القاهرة، مستودع أسطوانات بوتاجاز عين الصيرة فى إطار جولاته اليومية المفاجئة؛ لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.





واطمأن محافظ القاهرة خلال الجولة على توافر البوتاجاز وحصول المواطنين عليه بالسعر الرسمى المحدد، مع وجود أرصدة كافية بالمستودع.

ومستودع عين الصيرة واحد من 6 مستودعات رئيسية تغطى القاهرة منها حلوان، والتبين، والسواح، والسلام، والقطامية بمتوسط استهلاك 35 ألف أسطوانة /يوم.

ويغطى مستودع عين الصيرة أغلب قطاع جنوب القاهرة ويوفر أسطوانات البوتاجاز للمواطنين وسيارات شباب الخريجين بطاقة 4200 أسطوانة/يوم مع وجود احتياطى دائم 1200 أسطوانة قابلة للزيادة الفورية عند الحاجة.

كما قام محافظ القاهرة بجولة مفاجئة على المجمعات الاستهلاكية والأسواق والمخابز بعدد من أحياء المنطقة الجنوبية لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة وضع الأسعار على السلع بمكان ظاهر وبصورة واضحة ومقروءة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية والاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ومنع محاولات احتكار السلع أو المغالاة فى أسعارها دون مبرر، وكذلك التأكد من جودتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.