حياة كريمة.. وزيرة البيئة تستعرض تقرير حول جهود تحسين نوعية المياه فى 2022

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة بذلت جهودا حثيثة لربط أكبر عدد ممكن من المنشآت الصناعية بشبكة الرصد اللحظى لرصد نوعية مياه نهر النيل والبحيرات التابعة للوزارة، لمراقبة الصرف الصناعى لتلك المنشآت على مدار الساعة والرصيد الفورى لأى حيود فى توافقه مع معايير البيئة والقوانين المنظمة، حيث بلغ عدد المحطات بالشبكة 25 محطة رصد لحظى، وتم تركيب محطتين رصد لحظى ببحيرة المنزلة، وتركيب عدد 5 حساسات رصد لحظى فى نطاق بحيرة مريوط، واستخدام منظومة المعلومات الجغرافية لإنشاء شبكة رصد لنوعية مياه صرف المنشآت الصناعية المباشرة على نهر النيل من خلال عدد (9) محطات لرصد نوعية المياه بنهر النيل.

كما تم رصد نوعية مياه نهر النيل وفرعية من خلال عدد 69 موقع رصد على نهر النيل بالإضافة إلى ثلاث نقاط من بحيرة السد العالى (ناصر)، والانتهاء من إعداد الدليل الإرشادى لرصد نوعية المياه بالمشاركة مع الوزارات المعنية، وتم اعتماده ونشره من خلال البوابة الإلكترونية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج قومية للرصد الساحلى والبحيرات لرصد مستويات جودة مياه البحيرات.

وضمن الإجراءات المتخذة بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية للحد من التلوث بخليج السويس، أشارت وزيرة البيئة إلى التنسيق بين وزارتى البيئة والبترول لإلزام جميع المنشآت التى تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئى ويتم حاليًا التشغيل التجريبى لمحطات شركات (السويس للزيت بجنوب سيناء – النصر للبترول بالسويس – الأمل وبتروجلف بالبحر الأحمر)، حيث تجاوز معدل التنفيذ الإجمالى للمشروعات الجارى تنفيذها 70 %.

ومتوقع الانتهاء منه منتصف 2022، ووقف الصرف نهائيا على البيئة البحرية لشركتى زيتكو بالبحر الأحمر والشركة العامة للبترول برأس سدر بجنوب سيناء من خلال إنشاء أحواض تبخير، وتنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الصناعى لشركة النصر للسماد (سمادكو) بنسبة تنفيذ 50 %.

ولفتت الوزيرة إلى الانتهاء من تقييم الموقف البيئى والتشغيلى لعدد 51 محطة معالجة مياه صرف صحى، والانتهاء من تقييم الموقف البيئى للمخلفات السائلة للمنشآت الصناعية لعدد 655 منشأة، بالإضافة إلى التفتيش على المنشآت التى تقوم بالصرف على المصارف حيث تم التفتيش على المنشآت الصناعية التى تقوم بالصرف على مصرف غرب النوبارية بمحافظة الاسكندرية باجمالى عدد 9 منشآت، وعلى مصرف كتشنر بمحافظة الغربية باجمالى عدد 42 منشأة، ومصرف بحر البقر بمحافظتى الشرقية والقليوبية باجمالى عدد 78 منشأة، وعلى مصرف حادوس بمحافظة الدقهلية والشرقية باجمالى عدد 5 منشآت، والتفتيش على المنشآت الصناعية التى تقوم بالصرف على البحر المتوسط بإجمالى عدد 11 منشأة.

كما تقوم وزارة البيئة بمتابعة الموقف البيئى لنهر النيل من خلال التفتيش على المنشآت التى تقوم بالصرف على نهر النيل (صرف مباشر 9 منشآت – وصرف غير مباشر 12 منشأة) باجمالى عدد 21 منشأة، وتم الانتهاء من تنفيذ خطط الإصحاح البيئى لشركة سكر ابو قرقاص بتمويل من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى (المرحلة الثالثة) التابع لوزارة البيئة، ووقف الصرف نهائيا لشركة سماد أسيوط شركة سكر جرجا.

وفى إطار متابعة الموقف البيئى لمحطات إنتاج وتوليد الكهرباء، تم تقييم الموقف البيئى لمياه التبريد لعدد 52 محطة إنتاج كهرباء فى نطاق نهر النيل والترع وكذلك البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وأوضحت الوزيرة أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمتابعة الموقف البيئى للبحيرات لإعادة التوازن البيئى لها، شهدت بحيرة مريوط الانتهاء من تنفيذ خطط الإصحاح البيئى لعدد 3 منشآت صناعية، والانتهاء من مشروع حصر وجرد الملوثات (مصادر تلوث المياه) لمحطات معالجة مياه الصرف الصحى والمنشآت الصناعية لكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى جهود اعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، يتم تنفيذ مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحى بمركزى يوسف الصديق واطسا من خلال مبادرة حياة كريمة، وتنفيذ مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحى باجمالى عدد 20 مشروع بقرض ممول من بنك الإعمار الأوروبى.

كما تم الانتهاء من طرح مناقصة مشروع رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف بالمنطقة الصناعية بكوم اوشيم، وإصدار الموافقة البيئية لمشروح استخراج الأملاح بالساحل الشمالى لبحيرة قارون للبدء فى تنفيذ المشروع.

وأضافت الوزيرة أنه تتم متابعة تنفيذ محطات معالجة الصرف الصناعى بالتعاون مع الهيئات الأخرى، وذلك بتنفيذ عدد 52 محطة معالجة مياه الصرف الصناعى بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية فى نطاق السادس من أكتوبر، والانتهاء من حصر والتفتيش على المنشآت الصناعية التى تعمل فى مجال صناعة الكرتون من المخلفات الورقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات وعددهم 155 منشأة وتم تنفيذ 9 محطات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعى.

وفى مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية، يتم تنفيذ مشروع التكيف مع التغيرات المناخية لمنطقة الساحل الشمالى ودلتا النيل ECCADP الممول من صندوق المناخ الأخضر GCF من خلال برنامج الامم المتحدة للتنمية UNDP, بالتنسيق والمتابعة مع وزارة الموارد المائية والرى، وتم إصدار الدليل الإرشادى لاستخدام المشتتات الكيميائية فى مكافحة التلوث البحرى وادراجه على الصفحة الإلكترونية للوزارة، فى ضوء توجه الهيئة لإعلان القناة "قناة خضراء"، وفازت مصر برئاسة لجنة الإلزام التابعة لاتفاقية برشلونة يونيو 2022.