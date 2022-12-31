مدبولي: خروج بضائع متراكمة في الموانئ بـ1.250 مليار دولار في أسبوع

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 01:32 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء من داخل ميناء الإسكندرية، أن هناك حركة للإفراج عن البضائع المتراكمة فى الموانئ ، موضحا إنه تفقد اعمال التطوير فى محطة مصر والمنظومة الجديدة من البوابات الخاصة بالتذاكر، مشيرا الي أن ميناء الإسكندرية يشهد تطور كبير وأعمال توسعات.

وتابع فى مؤتمر صحفي ، أن هدف رئيسي من زيارته للإسكندرية هو نقلة نوعية فى الافراج عن البضائع ، موضحا أن الحكومة لديها خطة كاملة لخروج كافة البضائع من كافة الموانئ ، واسبوعيا سيتم الاعلان عن الأرقام التي ستخرج من الميناء وتم خروج بضائع بقيمة مليار و136 مليون دولار من يوم 24 ديسمبر وحتى أمس الجمعة

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم السبت ، زيارته لمحافظة الإسكندرية بتفقد ميدان محطة مصر وسوق محطة مصر ويعقبها تفقد عدد من المشروعات بالمحافظة كما يتابع رئيس الوزراء تنفيذ أعمال الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ.

وكانت الحكومة قد أعلنت أنه بالتعاون مع "القطاع المصرفي" وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، وأن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.