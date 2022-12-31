وزير الصحة يبحث مع محافظ المنوفية الوضع الصحي بالمحافظة وخطة تطوير القطاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 01:31 مساءً - وزير الصحة يطلع على خطة توافر القوى البشرية من الأطباء وأطقم التمريض بكافة وحدات ومراكز ومستشفيات محافظة المنوفية

وزير الصحة يوجه بتوفير كافة الإمكانيات والأدوات اللازمة لانتظام سير عمل المنظومة الصحية بمحافظة المنوفية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عقب وصوله ديوان عام المحافظة، صباح اليوم السبت، لمناقشة الوضع الصحي بالمحافظة، وبحث الاحتياجات والأدوات اللازمة لتطوير كآفة المنشات الطبية للمحافظة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول بحث عدد من الملفات الهامة، ومنها تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية، ووضع آلية لاستحداث الخدمات الطبية، بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، تحقيقا لرؤية «مصر 2030».

وأوضح أن الوزير والمحافظ توافقا على وضع جدول زمني للانتهاء من المشروعات الصحية، وفقًا لأولويات واحتياجات المنظومة الصحية بالمحافظة، وأماكنها الجغرافية، موضحًا أن الوزير أكد ضرورة الالتزام بجداول الصيانات الدورية لشبكات المياه والصرف الصحي بالمنشآت الطبية، لضمان استمرارية العمل بكفاءة.

ولفت إلى أن الوزير خلال لقائه بمحافظ المنوفية راجع خطة القوى البشرية من الأطباء، وأطقم التمريض، بكافة وحدات ومراكز ومستشفيات المحافظة، مؤكدًا الاتفاق على إعداد تقارير دورية عن مدى توافر الأطقم الطبية من كافة التخصصات بالمنشآت الطبية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

ومن جانبه، وجه محافظ المنوفية، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، لجهوده المبذولة، التي ساهمت في الارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة المشروعات الصحية، وتسخير إمكانيات المحافظة لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه سير العمل بمشروعات التطوير ورفع الكفاءة.