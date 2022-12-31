بالإنفوجراف ”التنمية المحلية فى أسبوع”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 01:31 مساءً - نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية في الفترة من 24 إلى 30 ديسمبر الجاري

أصدر المركز الإعلامي، التابع لوزارة التنمية المحلية، " الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الرابعة عشر حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 24 إلي 30 ديسمبر الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية علي موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت 24 ديسمبر*

قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بزيارة إلى محافظة كفر الشيخ لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة .

وتضمنت الزيارة تفقد عدد من المشروعات الخدمية وافتتاح أخرى وهي كالآتي:

- الإدارة العامة للتنمية والتخطيط العمراني.

- مركز الجيو مكانية.

- مركز الاستدامة للتدريب والتطوير بمقر المحافظة .

- مركز الاورام وبلغت نسبة الانجاز 95%، ومتبقي توريد الاجهزة الطبية.

- تبطين الترع ومنها ترعة الشكرية بمحور صبري القاضي.

- الـ109 عمارات ضمن تطوير عواصم المدن، كل عمارة مكونة من 11 دور، بإجمالي 10464وحدة سكنية تستهدف55 ألف نسمة، تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تمويل صندوق التنمية الحضري.

- أعمال كوبري سخا العلوي مع ازدواج محور صبري القاضي امتداد الطريق الدائري الغربي لربط شرق المدينة بغربها، ومركز التنمية الشبابية، وموقع المنطقة اللوجستية، على مساحة 12 فدان.

- الطريق المستحدث من سخا مارا بمسار العائلة المقدسة لرافد الطريق الدولي، لربط شرق المدينة بغربها ولخدمة التجمعات السكنية الجديدة، تفقد موقع ال33 عمارة بجوار جامعة كفر الشيخ ، كل منها 11 دور وبكل دور 8 وحدات سكنية، بإجمالي 10 ألاف و464 وحدة، تخدم 55 ألف نسمة .

- "محور أبو عمر، كفر عسكر، المحلة، رافد بلطيم، الطريق الدائري الشرقي" ، واقامة محطة وقود على هذا الطريق، وتفقد كوبري المرور بمدخل المدينة الشرقي ومجمع المواقف ، وكذا تفقد أعمال الرصف بمحور ال47 وانشاء ميدان ال47، وتفقد 5 ميني باص المكيفة، والتي يتوافر بها خدمة الواي فاي ضمن الميني باص التي تم توفيرها.

- كما افتتح وزير التنمية لمحلية ومحافظ كفر الشيخ ميدان الانشاء والتعمير ضمن 4 ميادين جديدة تم انشاؤها، ويفتتح هايبر ماركت المنطقة الشمالية العسكرية، للمواد الغذائية بحضور قائد المنطقة الشمالية العسكرية،

- وقام بتوزيع 70 جهاز من الاجهزة الكهربائية، و10غرف نوم وأثاث خشبي ، وتوزيع جوائز نقدية ضمن مبادرة حياة كريمة عبارة عن 17 غرفة نوم كاملة، و10 دواليب ، و10بطانيات، و18 دفاية.

*الأحد 25 ديسمبر*

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتورة رانيا هداية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة والمهندس عمرو لاشين مدير برنامج السياسات والحوكمة والتشريعات الحضرية بالبرنامج وذلك بحضور كل من اللواء حمزة درويش الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية والسفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي وذلك لمتابعة ملفات التعاون المشترك بين الجانبين .

*الأثنين 26 ديسمبر*

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع السادة المحافظين موقف تفعيل وزيادة عدد المنافذ والشوادر التي توفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة، موضحاً إن عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض في المحافظات بلغ حوالي ١٨٣١٩ بجميع محافظات الجمهورية موزعين علي المراكز والمدن والقري ، وجاري التوسع في هذا العدد بالتنسيق والتعاون مع الغرف التجارية والوزارات المعنية الآخري .

كما أعلن اللواء هشام آمنة ، عن تسليم محافظة البحر الأحمر اليوم الإثنين المدفن الصحي الآمن بمدينة الغردقة بتكلفة إجمالية تصل إلي 44 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية و البيئة و التخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

*الثلاثاء 27 ديسمبر*

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وشهد اللقاء بحث الآليات التنفيذية للبدء في تطبيق قانون تنظيم النقل النهري الجديد رقم 167 لسنة 2022 والبدء في نقل كافة الصلاحيات الخاصة بالمحافظات إلى الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل طبقاً للقانون الجديد .

*الأربعاء 28 ديسمبر*

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن جهود المحافظات في تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة" ، لافتاً إلي أن ما تم زراعته بالمحافظات بلغ 3 ملايين و 173 ألف شجرة حتي الآن ، وذلك من إجمالي المستهدف زراعته خلال العام المالي الحالي 2022:2023 ، و يبلغ 7,7 مليون شجرة بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه ، موضحاً أن الوزارة تساهم فى المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة ، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ، زراعة 20 مليون شجرة ، وفقاً للأعداد المقررة لكل منها ، وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقعا فى المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان ، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج .

*الخميس 29 ديسمبر*

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الاسبوع الـ21 لمركز تدريب سقارة يشهد نشاطاً مكثفاً فى تنفيذ دورات هامة وفعالة في الإرتقاء والنهوض بالإدارة المحلية ، حيث ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة وهو الذراع التدريبي للوزارة خلال الاسبوع المقبل 6 دورات تدريبية يستفيد منها 201 متدرباً من جميع المحافظات مشيراً الى أن الدورات التدريبية تهدف الى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل وتُعزز ما لدى المتدرب من تحصيل علمي و قدرات ذاتية وخبرات مكتسبة ويضاعف من فرص التوظيف و الإنتاج.

كما أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة شهدت منذ توليه المسئولية وحتى ديسمبر 2022 عدد من الإنجازات المتنوعة في كافة الأنشطة والمجالات الخاصة بعمل وزارة التنمية المحلية، حيث استعرض وزير التنمية المحلية أبز الإنجازات التي تحقتت في عدد من الملفات ومن بينها:-

الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية 2022/2023 ، حيث أن جملة الاعتمادات المالية المخصصة للخطة الإستثمارية للتنمية المحلية للعام المالى الجاري 2023/2022 بلغت حوالى 32.338 مليار جنيه، لافتاً إلى أن ما تم إتاحته للمحافظات حتى منتصف الربع الثاني (20/12/2022) مبلغ وقدره 16 مليار جنيه بنسبة تمويل 50% من الاعتماد المدرج .

برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وانشاء كبارى للسيارات والمشاة، حيث جارى تنفيذ عدد 3500 مشروع بأطوال حوالى (7000 كم ) بتكلفة قدرها 15 مليار جنيه لربط القرى بالمدن والطرق الرئيسية .

برنامج حياة كريمة لتطوير الريف المصري، حيث جارى استكمال تنفيذ عدد 175 سوق قرية وعدد 131 موقف للسيارات بالقرى وعدد 168 نقطة إطفاء وتأثيث عدد 300 مبنى بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه لخدمة مواطنى القرى.

برنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة، جارى استكمال تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة عدد 216 مشروع منها عدد 7 مصنع ، عدد 21 محطة وسيطة ثابتة وعدد 84 محطة وسيطة متحركة وعدد 4 محطات فرز أولى وعدد 43 مدفن صحى محكوم ، ورفع تراكمات تاريخية من عدد 57 موقع باجمالى 4 مليون طن ، كما تم توقيع عقد المرحلة الرابعة من البنية الاساسية لمنظومة النظافة مع الهيئة العربية للتصنيع بمبلغ (938,5) مليون جنيه لتنفيذ 9 مدافن صحية ورفع التراكمات التاريخية قدرها 2,1 مليون طن ، كما تم مراجعة الاعمال المخطط تنفيذها من البنية الاساسية لمنظومة النظافة مع وزارة الانتاج الحربى تنفيذ عدد (14) مصنع تدوير بتكلفة قدرها (2.7) مليار جنيه وسيتم توقيع التعاقد بعد اجتماع مجلس الوزراء القادم.

تم البدء فى التكليف الرئاسى زراعة 100 مليون شجرة وتوقيع بروتوكول مع وزارة الانتاج الحربى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوريد 7,7 مليون شجرة بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه تم توريد عدد 70 ألف شجرة (خشبية –مثمرة – زينة) لمحافظة البحر الاحمر وجارى استكمال التوريد لباقى المحافظات .

مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، جارى رصد ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروع من خلال لجان مشتركة من ممثلى قطاع الادارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة مع ممثلى الجهاز المركزى للتعمير (الجهة المنذة ) حيث تم نهو تنفيذ عدد 2 مجزر ، نهو الاعمال المدنية وجاري استكمال الاعمال الكهروميكانيكال تمهيدا للتشغيل لعدد 40 مشروع بتكلفة قدرها 1,5 مليار جنيه وتم طرح اعلان ابداء اهتمام للقطاع الخاص الراغب فى تشغيل المجازر .

برنامج برنامج تحسين خدمات الكهرباء والانارة، جارى استكمال تنفيذ عدد 2 آلاف مشروع بتكلفة قدرها 1,8 مليار جنيه لتوفير الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة ورفع القدرات الحالية لتشجيع التصنيع المحلي .

برنامج تدعيم خدمات الأمن والإطفاء والمرور ، جارى استكمال تنفيذ عدد 800 مشروع بتكلفة اجمالية 1,4 مليار جنيه لتوفير سيارات ومعدات الإطفاء والمرور للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وجارى تنفيذ وتطوير وتجهيز مقرات حكومي ومراكز تكنولوجية بتكلفة اجمالية 3,5 مليار جنيه لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين .

تطوير هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، حيث تم شراء عدد 110 اتوبيس كهرباء جديد بتكلفة اجمالية (600) مليون جنيه (عدد 70 أتوبيس لهيئة نقل الركاب بالقاهرة + 40 اتوبيس لهيئة نقل الركاب بالإسكندرية ) وجارى تنفيذ منظومة التحصيل الإلكتروني لزيادة الموارد وجارى استكمال تحويل عدد 2300 اتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار .

برنامج توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية، تم تمويل تنفيذ عدد 938 مشروع متناهي الصغر بتكلفة قدرها 13 مليون جنيه وفرت 938 فرصة عمل.

برنامج توفير قروض ميسرة من برنامج " مشــــــروعك " فقد تم صرف مبلغ ( 951 ) مليون جنيه لتنفيذ عدد (3792) مشروع لتوفير حوالى (2000) فرصة عمل .

وحول تحصيل مستحقات الدولة عن أماكن انتظار المركبات، فقد تم عقد برنامج تدريبي لمديري المواقف والساحات حيث بلغ عددهم (423) متدرب وتم تحصيل مبلغ 152 مليون جنيه من منظومة الساحات الجديدة بمحافظة القاهرة ، مبلغ 31 مليون جنيه من منظومة الساحات الجديدة بمحافظة الجيزة.

رفع نواتج تطهير المجاري المائية (الترع – المصارف )، جارى استكمال تنفيذ المبادرة بعدد ( 37 ) مركز إداري يشمل جميع القرى والتوابع بنطاق هذه المراكز وجارى التنسيق مع وزارتي التخطيط والري لتحديد مصدر التمويل .

جهود الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل بالمحافظات، حيث اهتمت الوزارة بملف المناطق الصناعية على أرض المحافظات سواء الرسمية المعتمدة أو العشوائية.

ملف المخلفات الصلب، حيث ان إجمالي الاستثمارات لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظات الجمهورية بلغت حوالى 1.72 مليار جنيه .

كما استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أهم الجهود التي قامت بها الوزارة لدعم جهود الحكومة في مواجهة الزيادة السكانية على المستويين المركزى والمحلى ، حيث تركز وزارة التنمية المحلية علي دعم تنفيذ استراتيجية الدولة لتنمية الأسرة المصرية وبرنامج عمل الحكومة المصرية 2018 / 2022 وكذلك الإستراتيجية القومية للسكان 2030 والتى شاركت الوزارة فى إعدادها عام 2014 بالتعاون مع المجلس القومى للسكان، من خلال مراعاه كافة أبعاد القضية السكانية والمتمثلة فى (انخفاض مستوى خصائص السكان، وسوء توزيع وكثافة السكان، وارتفاع معدل نمو السكان) والعمل على تحقيق أهداف ومرتكزات الاستراتيجية.

جهود قطاع التفتيش والرقابة لمحاربة الفساد بالمحليات، حيث تم إحالة 79 من العاملين بالإدارة المحلية إلى النيابة العامة والإدارية للتحقيق بسبب مخالفات مالية وإدارية.

جهود وزارة التنمية المحلية في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مصر لتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية بالمحافظات، حيث تم نقل تجربة " حياة كريمة " للدول الأفريقية لتحقيق طموحات شعوب القارة .. والاستعداد لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى.

جهود مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، حيث ان خطة تدريب سقارة تمكنت خلال الفترة من أغسطس وحتى الان من تنفيذ 68 دورة تدريبية منها 25 دورة جديدة تنفذ لأول مرة استفاد منها 2782 متدرباً فى 433 يوم تدريبي.