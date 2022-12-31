2022.. شاهد على تميز فى العلاقات المصرية الكويتية

جدة - نرمين السيد - ويؤكد البلدان دائما تأييدهما ووقوفهما إلى جانب البعض بما يحقق أمنهما واستقرارهما، كما تقوم العلاقات بين الشعبين المصرى والكويتى على "المحبة والود المتبادل من منطلق الأخوة والعروبة"، وتحظى الجالية المصرية المتواجدة فى الكويت باهتمام ورعاية كبيرين من جانب القيادة والشعب الكويتى.

وشهد عام 2022 العديد من الزيارات الرسمية من كلا البلدين والمشاركة فى المحافل الدولية بمختلف المجالات الثقافية والفنية والاقتصادية والسياسية؛ بما يؤكد توافق الروؤى بين البلدين فى تلك المجالات، حيث شهد عام 2022 زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الكويت، والتى كانت في 22 من شهر فبراير الماضى استقبله خلالها فى المطار ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والتقى بأمير الكويت الشيخ نواف الجابر الصباح؛ للتهنئة بعيد الكويت الوطنى، كما عقد الرئيس السيسى على هامش الزيارة جلسة مباحثات رسمية.

وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتى السابق مرزوق على الغانم، لـ مراسل أ ش أ بالكويت على أهمية الزيارة الرسمية التى قام بها الرئيس السيسى للكويت، واصفا تلك الزيارة والمباحثات التى أجراها مع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولى عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بأنها تعكس خصوصية واستثنائية العلاقات التاريخية الوطيدة، وتؤكد وحدة المصير المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأضاف: "نقول للرئيس السيسى حللت أهلا ونزلت سهلا فى بلدك الثانى الكويت، ونسأل الله أن يوفق بلدينا لكل ما من شأنه دعم الروابط المشتركة بين الجانبين ورفعة شأن الأمة العربية".

كما قام رئيس مجلس النواب الدكتور المستشار حنفى جبالى فى العاشر من شهر مارس الماضى بزيارة رسمية مع وفد يضم 10 أعضاء من مجلس النواب لدولة الكويت بناء على دعوة من رئيس مجلس الأمة الكويتى، حيث تضمنت الزيارة جلسة مباحثات موسعة مع رئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتى، تناولت سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – الكويتية، وتبادل الخبرات بينهما، وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية الكويتية فى المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

وفى المجال الرياضى، استضافت الكويت البطولة العربية للأندية لكرة السلة فى الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الماضى، والتى شارك فيها ناديا الأهلى والاتحاد السكندرى، كما استضافت لقاء المنتخب المصرى لكرة القدم مع نظيرة البلجيكى فى مباراة ودية؛ فى إطار استعدادات المنتخب البلجيكى لخوض منافسات كأس العالم بقطر، والتى انتهت بفوز المنتخب المصرى بهدفين مقابل، هدف حيث شهد المباراة أكثر من 40 ألفا من أبناء الجالية المصرية بالكويت والمواطنين الكويتين كما شهد تواجد اللاعب المصرى محمد صلاح ضمن صفوف المنتخب المصرى ترحيبا كبيرا من كل فئات الشعب الكويتى.

وفى المجال الثقافى، شاركت مصر فى فعاليات معرض الكتاب الكويتى الـ45 فى 14 من شهر نوفمبر الماضى، والذى جاء بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا، حيث أكد سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت خلال تفقده الجناح المصرى حرص الدولة المصرية على المشاركة الإيجابية والفعالة فى كل المعارض الدولية للكتاب ولاسيما معرض الكويت الدولى للكتاب الذى شاركت فيه مصر هذا العام 56 دارا للنشر تشمل كل مناحى المعرفة الثقافية والأدبية والعلمية، كما استضافت الفعاليات ندوات متنوعة لعدد من الكتاب المصريين والعرب.

كما نظمت الكويت، فى 18 من شهر ديسمبر الجارى، فعاليات الأسبوع المصرى الكويتى بمشاركة أكثر من 80 مؤسسة كويتية ومصرية فى قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات ووكالة أنباء الشرق الأوسط، فى أكبر تجمع كويتى - مصرى يسهم فى تدعيم أواصر الترابط بين الكويت ومصر، وفى إكمال ملامح الصورة المشرقة فى شتى المجالات.

وأكد رئيس مجموعة الجابرية للمعارض أحمد إسماعيل بهبهانى، أن انطلاق الأسبوع الكويتى الـ 13 بمصر يأتى فى ظل علاقات تاريخية متجذرة، ومستمرة فى التقدم والازدهار بمختلف المجالات، وقد ساهم النجاح الكبير الذى حققته هذه الفعالية بالسنوات الماضية فى تأكيد المفاهيم والأسس التى تضمن جدوى التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين، وأن مصر تعد بحق أرضا واعدة بقدراتها ومواردها البشرية وانطلاقتها الاقتصادية المتطورة، وهو ما لمسناه فعليا من خلال تجارب تنموية ناجحة بين البلدين الشقيقين وتدفق الاستثمارات الكويتية إلى مصر فى الآونة الأخيرة، والتى استطاعت أن تحقق قفزات سريعة فى ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

كما أوضح بهبهاني أن الأسبوع الكويتى الـ 13 فى مصر يعد فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على التطور الكبير الذى وصلت إليه المؤسسات والهيئات الكويتية، وعلى نمو الحركة الاقتصادية، ما يسهم بشكل كبير فى تسليط الضوء على الإنجازات الكويتية بمختلف المجالات.

وقام عدد من الفنانين والمطربين المصريين بإقامة حفلات فنية متنوعة بدولة الكويت خلال عام 2022 شهدها أعداد كبيرة من الجالية المصرية بالكويت وأبناء الشعب الكويتى، منهم الموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب عمرو دياب والفنانة أنغام.