مدبولى: سنواصل عمليات التطوير فى كل أنحاء مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال حديثه فى مؤتمر صحفى من ميناء الإسكندرية، أن الموانئ المصرية تشهد تطورا كبيرا وإنشاء أرصفة جديدة جذب مزيدا من الاستثمارات.

وشدد على أن الهدف الرئيسى من هذه الزيارة لميناء الإسكندرية اليوم هو متابعة الإفراج الجمركى لعدد كبير من البضائع، مشيرا إلى أن الحركة فى الموانئ مستمرة بخروج ودخول البضائع.

وتوجه صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع بالميناء، فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.

ورافق رئيس الوزراء فى زيارته، كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وكان فى استقبال الدكتور مدبولى لدى وصوله محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائباه الدكتورة جاكلين عازر، والدكتور أحمد جمال، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولو الجهات المعنية.