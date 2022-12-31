الرئيس يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء العالم بمناسبة العام الجديد

جدة - نرمين السيد - وأعرب الرئيس السيسى - فى برقياته للقادة والزعماء - عن أصدق تهانيه القلبية، وأطيب تمنياته لهم ولشعوبهم الصديقة، داعيا الله - تعالى - أن يجعل العام الجديد عام خير وسلام.
كما أعرب الرئيس عن تطلعه - بكل أمل وتفاؤل - إلى أن يحمل العام الجديد، التنمية والتقدم والرخاء، وأن تتضافر فيه جميع الجهود؛ وصولا إلى عالم يسوده السلام والازدهار للجميع.
كما بعث رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى أبناء مصر فى الخارج نقلتها سفارتنا وقتصلياتنا حول العالم بمناسبة بدء العام الجديد، جاء فيها: "الأخوة والأخوات، أبناء مصر بالخارج، يطيب لى بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد 2023، أن أبعث إليكم بأصدق التهانئ وأطيب تمنياتى القلبية، بأن يكون العام الجديد، عام سلام وازدهار يحمل الخير والرخاء للجميع، وأن يكون محققا لآمالكم وطموحاتكم فى مستقبل أفضل وغد مشرق.. أدعو الله - تعالى لكم - بدوام النجاح والتوفيق، ولمصرنا العزيزة بالمزيد من التنمية والرقى، وكل عام وأنتم بخير، وتحيا مصر".
هذا وقد تلقى الرئيس السيسى برقيات تهنئة بالعام الجديد من كبار رجال الدولة، أعربوا خلالها عن خالص تهانيهم له، وأطيب تمنياتهم لمصر العزيزة بدوام التنمية والتقدم والرخاء.
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