مدبولى: توجيه رئاسى بتوفير منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - وشدد رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى عق بميناء الإسكندرية، أن هناك تواصل مستمر مع كافة قطاعات الدولة لضمان خروج البضائع من الموانئ.

وأكد أن الحكومة شددت على جميع الجهات بعدم تعديل أى رسوم للخدمات دون الرجوع لمجلس الوزراء.

وتوجه صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع بالميناء، فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.

ورافق رئيس الوزراء فى زيارته، كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وكان فى استقبال الدكتور مدبولى لدى وصوله محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائباه الدكتورة جاكلين عازر، والدكتور أحمد جمال، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولو الجهات المعنية.