التحالف الوطني يزور سوهاج بـ"قطار الخير" لدعم الأسر الأكثر احتياجاً (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 12:34 مساءً - تحت شعار قطار الخير، نظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى اصطفافا يضم أكثر من 15 جمعية ومؤسسة أهلية يعملون تحت مظلته، في مشهد يعكس مدى قدراته البشرية وإمكانياته الخدمية والتنموية في دعم الشرائح الأولى بالرعاية و التي ساهمت في خدمة نحو ما يزيد عن مائة ألف و60 مستفيدا من قرى محافظة سوهاج.

وكانت قوافل ستر وعافية التي ينفذها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، اختتمت نشاطها في هذا العام، بمحافظة سوهاج، حيث استقبلت قرية أم دومة وتوابعها بمركز طما بمحافظة سوهاج قافلة ستر وعافية 16 بمشاركة أكثر من 15 كيانا من كيانات التحالف الوطني، لتقديم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مستفيد.

يأتى تنفيذ قوافل "ستر وعافية" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية و الضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم و تسليمهم عدد من الكراسي المتحركة ، بالإضافة إلي حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح.

وتتضمن القافلة أيضاً حملات متعددة لتوزيع مواد غذائية ولحوم و بطاطين ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة، وفك كرب عدد من الغارمات، وتوصيل المياه لعدد 50 أسرة، ونشر ثقافة التطوع.

بجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الإقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات اخري فضلاً عن مساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة أذرع.

شارك في القافلة 15 كيانا من كيانات التحالف وهم (مؤسسة ابوالعينين - جمعية الاورمان - مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - مؤسسة صناع الخير للتنمية - مؤسسة صناع الحياة - مؤسسة مصر الخير - جمعية مصطفي محمود - جمعية رسالة - بنك الطعام المصري - مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية - مؤسسة بهية - الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - مؤسسة حياة كريمة) بمشاركة أكثر من 2500 متطوع وموظف وتنفيذي.