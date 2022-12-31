مواطن يستوقف رئيس الوزراء ليعرض شكواه

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 12:33 مساءً - استمع رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لشكوى مواطن بالإسكندرية خلال جولته التفقدية لعدد من المشروعات. ووجه رئيس الوزراء بالحل الفوري لمشكلة المواطن.

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عددا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية بجانب متابعة تنفيذ أعمال الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ.

وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق، مؤكدا وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

يذكر أن الحكومة بالتعاون مع «القطاع المصرفي»، وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرا إلى أن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.