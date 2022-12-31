رئيس الوزراء يبدأ زيارة للإسكندرية بتفقد ميدان وسوق محطة مصر

جدة - نرمين السيد - بدأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، زيارة تفقدية لمحافظة الإسكندرية، يقوم خلالها بمتابعة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى المحافظة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية والخدمية المنفذة فى مختلف محافظات الجمهورية.





استهل رئيس الوزراء جولته، بتفقد ميدان محطة مصر فى محافظة الإسكندرية بعد انتهاء مشروع تطويره، واستمع لشرح من المسؤولين عن أعمال التطوير. إضافة لأعمال التطوير بسوق محطة مصر، والذى تم تنفيذه لتجميع الباعة من محيط محطة السكة الحديد، حيث أجرى مدبولى حديثا مع عدد من المواطنين والباعة عن السوق. ومن المقرر أن يتفقد رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته الميدانية، موقف الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع فى موانى المحافظة.

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