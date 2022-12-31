محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة المبانى العشوائية بمصر القديمة (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبد العال محافظ القاهرة، استكمال أعمال إزالة المبانى العشوائية بمنطقة السكر والليمون الملاصقة لسور مجرى العيون بمصر القديمة والتى تتم بعد صرف التعويضات اللازمة لقاطنيها .





وأكد محافظ القاهرة، أن أعمال إزالة هذه المنطقة تأتى فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها، كما تأتى فى إطار أعمال التطوير الشاملة التى تقوم بها الدولة بمنطقة الفسطاط ومصر القديمة لإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية الهامة.

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