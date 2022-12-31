ياسمين فؤاد تستعرض جهود تحسين البيئة الصناعية فى 2022

جدة - نرمين السيد - استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقريرا حول جهود وزارة البيئة فى تحسين البيئة الصناعية، بما يحقق التوافق بين البيئة والصناعة فى علاقة تبادل منفعة، وتشجيع على التنمية الصناعية التى تراعى معايير الاستدامة البيئية بما يدفع عجلة التنمية المستدامة التى تنشدها الدولة.





وأكدت وزيرة البيئة، وفقا لبيان صحفى، أن استمرار الوزارة فى القيام بأعمال الرقابة والمتابعة لمدى التزام الأنشطة الصناعية بالمعايير البيئية لم يعد من أجل محاسبة المخالفين أو عرقلة للتنمية الصناعية، ولكن دعما لجهود التوافق البيئى وتشجيع المُصنعين على الالتزام بالمعايير البيئية، بما يخلق الميزة التنافسية العالمية للمنتج المصرى، فقد قامت الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة بالانتهاء من أعمال التفتيش على عدد 3037 منشأة وتقديم الدعم الفنى لعدد (344)، ومتابعة تقييم الوضع البيئى لعدد 157 منشأة.

وفى مجال تقييم التأثير البيئى، درست وزارة البيئة عدد (2616) مشروعا؛ وعلى مستوى الأفرع الإقليمية عدد (15510) مشروعات تنوعت هذه المشروعات ما بين (مشروعات بنية أساسية – بترولية –خدمية –زراعية – سياحية – صحية –صناعية – طاقة).

واستمرارا لدعم الأنشطة الصناعية على التوافق البيئى، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن وزارة البيئة ساعدت على تأهيل وتطوير قطاع المسابك بالمنطقة الإيرانية بالبساتين والتعاقد مع معهد التبين للدراسات المعدنية، تنفيذ مسح شامل لعدد (44) مسبك للوقوف على الوضع البيئى للمسابك بمنطقة الكوم الأحمر بأوسيم، وتقييم الوضع البيئى لعدد (30 منشأة) لقطاعات (الصباغة والتجهيز وقطاع الكيماويات والأغذية) .

كما انتهت وزارة البيئة من وضع الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطوّرة لإنتاج الفحم النباتى، والموافقة على عدد (10) نماذج مطورة من الناحية البيئية طبقاً للاشتراطات والضوابط البيئية لنماذج انتاج الفحم النباتى، حيث بلغ عدد النماذج المطورة حتى نهاية عام 2022 (254) نموذج مطور، بالإضافة إلى عدد (14) مصانع لإنتاج الفحم النباتى المضغوط، وتم تقديم التمويل لعدد (16) مستثمر بمبلغ إجمالى (5942252) جنيه.

ونفذت الوزارة المشروع الخاص بتشغيل نظام خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولى، وتركيب مفاعل حيوى بحديقة الحيوان وذلك لمعالجة المخلفات العضوية الناتجة عن الحديقة.

ولفتت الوزيرة إلى أن عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات برنامج التحكم فى التلوث الصناعى EPAP التابع للوزارة؛ بلغ حتى ديسمبر 2022 (21) منشأة صناعية لتنفيذ (25) مشروع فرعى، وتصل مساهمة البرنامج الى حوالى 131 مليون يورو بالإضافة الى (36) مشروع فرعى لصناعات صغيره ومتوسطة (SME) باجمالى استثمارات 22,13 مليون يورو.

ويستمر المشروع فى دعم تنفيذ عدد من المشروعات ومنها مشروع "تجميع Co2 لإنتاج اليوريا" بشركة أبو قير للأسمدة ومشروع توسعات وتطوير وحدة معالجة الصرف الصناعى، ومشروع تغيير وحدة المبخرات الخاصة بتركيز الصودا الكاوية بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعى بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية.

بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعى بشركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان، مشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة بشركة السكر والصناعات التكاملية- مصنع أرمنت، ومشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعى لإعادة استخدام 70% من المياه المعالجة بشركة الرباعية للنسجيات (فورتكس، وتنفيذ عدد من المشروعات بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، وأيضا مشروع استرجاع المذيبات بشركة هوتوماكى ويهدف المشروع إلى إعادة إستخدام مادة الإسايل أسيتات " Ethyl acetate فى العملية الصناعية بنسبة 95% ، ومشروع " إعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك " بشركة المالية والصناعية المصرية مصنع منقباد.