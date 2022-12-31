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زكى القاضى لـإكسترا نيوز: «حياة كريمة» توفر حياة مستقرة لأكثر من 60 مليونا 

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كريم شعبان 2022-12-31 12:12 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى زكى القاضى "إن مبادرة حياة كريمة هى مشروع يحقق الحد الأدنى من الحياة الكريمة ربما نكون ظالمين للتجربة بشكل كبير للغاية، ولكن الأنسب أنها توفر الحد المناسب للحياة الكريمة، والتى تعنى حياة مستقرة لأكثر من 60 مليون مواطن مصرى، فى أكثر من 4500 قرية بتكلفة أكثر من تريليون جنيه".

وأضاف القاضى، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن المبادرة بدأت بـ60 مليون مواطن مصرى، ومع حجم الزيادة السكانية التى طرأت خلال العامين الماضيين، حيث إننا اقتربنا من 67 مليون مواطن مصرى، ربما يكون الثابت هو عدد القرى، إنما عدد المستفيدين زاد مع الوقت.

وأوضح الكاتب الصحفى، أن الزيادة السكانية جزء من التحديات الكبيرة على عاتق الدولة المصرية، مؤكدًا أن المواطنين يستفيدون بشكل مباشر وكبير من مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، سواء المياه أو الصرف الصحى أو الخدمات أو رصف الطرق وغيرها.

ولفت الكاتب الصحفى، إلى أن مبادرة "حياة كريمة" هى وجه مناسب للغاية لتوفير الحد المناسب للحياة الكريمة فى أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المبادرة أصبحت تستوعب كل الأفكار والتوجيهات والمعايير العالمية، بالإضافة إلى خلق جودة حياة كريمة لأكثر من 60 مليون مواطن مصرى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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