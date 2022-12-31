وأضاف القاضى، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن المبادرة بدأت بـ60 مليون مواطن مصرى، ومع حجم الزيادة السكانية التى طرأت خلال العامين الماضيين، حيث إننا اقتربنا من 67 مليون مواطن مصرى، ربما يكون الثابت هو عدد القرى، إنما عدد المستفيدين زاد مع الوقت.
وأوضح الكاتب الصحفى، أن الزيادة السكانية جزء من التحديات الكبيرة على عاتق الدولة المصرية، مؤكدًا أن المواطنين يستفيدون بشكل مباشر وكبير من مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، سواء المياه أو الصرف الصحى أو الخدمات أو رصف الطرق وغيرها.
ولفت الكاتب الصحفى، إلى أن مبادرة "حياة كريمة" هى وجه مناسب للغاية لتوفير الحد المناسب للحياة الكريمة فى أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المبادرة أصبحت تستوعب كل الأفكار والتوجيهات والمعايير العالمية، بالإضافة إلى خلق جودة حياة كريمة لأكثر من 60 مليون مواطن مصرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زكى القاضى لـإكسترا نيوز: «حياة كريمة» توفر حياة مستقرة لأكثر من 60 مليونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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