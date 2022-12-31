خالد عبد الغفار: القيادة السياسية تولى اهتماما بالغا بقطاع الصحة

جدة - نرمين السيد - بحث إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع فى دعم خطط التنمية بالقطاع الصحى بالمحافظة، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" بمركزى أشمون والشهداء.





ويقوم الوزير بزيارة المحافظة للمتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية بعدد من المستشفيات والمنشآت الطبية بالمحافظة؛ لضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

وأعرب وزير الصحة عن سعادته واعتزازه بتواجده بمحافظة المنوفية، مقدماً شكره وتقديره للمحافظ على جهوده الميدانية ودعمه الدائم للمنظومة الصحية، مشيداً بالدور الحيوى للأطقم الطبية والتمريض فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكداً أن القيادة السياسية تولى اهتماماً بالغاً بقطاع الصحة من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية.

من جانبه، قال المحافظ إن جولة الوزير ستشمل تفقد مستشفى الهلال للتأمين الصحى، والمستشفى التعليمى بشبين الكوم، فضلا عن وضع حجر أساس مركز أورام منوف، وتفقد أعمال تطوير المركز الطبى بقرية شما ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بجانب تفقد أعمال التطوير بمستشفيات الباجور التخصصى، ومنوف وحميات منوف، وتفقد مستشفيات سرس الليان وأشمون العام وحميات أشمون.

حضر اللقاء: محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام، واللواء عمر إدريس، مستشار المحافظ لشؤون الوحدات المحلية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، والدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.