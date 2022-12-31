«قطر خير» التحالف الوطنى للعمل الأهلى يصل سوهاج (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - وتأتى قافلة "قطر خير التحالف" ضمن القافلة الشاملة للتحالف بسوهاج "ستر وعافية"، والتى قدمت خدماتها المجانية للمواطنين خلال الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر الجارى، ولمدة 3 أيام متتالية. وضمت القافلة 13 تريلا محملة بالعديد من المساعدات للأسر الأكثر احتياجا، منها "كراتين مواد غذائية، وبطاطين، وأجهزة كهربائية، وأجهزة تعويضية، ولحوم" تستهدف أكثر من 150 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة.

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