تجديد الاعتماد لكلية طب القاهرة من هيئة ضمان الجودة للمرة الثالثة على...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - د. الخشت: تجديد الاعتماد يؤكد جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية وجودة أساليب الأداء والإجراءات الإدارية

د. الخشت: الكلية نجحت في التميز في البحث العلمي وتبني المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع

د. الخشت: نهتم بنشر الوعى المستمر بمعايير الجودة لتحقيق تطور ملحوظ فى العملية التعليمية وإمكانات أعضاء هيئة التدريس لتقديم خريجين متميزين

د. الخشت: تجديد الاعتماد لكلية الطب نتاج فريق عمل مؤسسى من إدارة الجامعة والكلية وتوفير الموارد والإمكانات اللازمة لتطوير عناصر العملية التعليمية والبحثية

د. الخشت: "طب القاهرة" حققت مراكز متقدمة فى التصنيفات العالمية المرموقة نتيجة زيادة أبحاثها المنشورة دوليا فى ضوء النقلة النوعية للجامعة وتحولها لجامعات الجيل الرابع

د. منال المصري: "طب القاهرة" تؤدي دورها المجتمعى وتطلق قوافل لتقديم الخدمات الطبية المتميزة مجانًا وتحويل الحالات الحرجة لمستشفيات الجامعة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تجديد اعتماد كلية طب قصر العيني من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمرة الثالثة على التوالي، بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة في أساليب الأداء والإجراءات الإدارية بالكلية، والتميز في البحث العلمي، وتبني المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة.

وأوضح الدكتور الخشت أن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرًا بزيادة نشر الوعي المستمر بمعايير الجودة وجودة التعليم بما يحقق تطور وتحسن ملحوظ في العملية التعليمية التي لا تقتصر فقط علي تطوير المناهج بشكل مستمر ولكنها تستهدف أكثر تطوير إمكانيات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مما يترتب عليه تخريج أفضل مستوي من الأطباء لخدمة المجتمع، مشيرًا إلي أن تجديد الاعتماد للمرة الثالثة يُعد نتاج فريق عمل مؤسسي مكون من الجامعة والكلية وفريق الاعتماد وأعضاء هيئة التدريس والعاملين إلي جانب توفير الموارد والإمكانيات اللازمة للتطوير المستمر لعناصر العملية التعليمية والبحثية.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن حصول كلية الطب على المراكز المتقدمة في التصنيفات العالمية المرموقة جاء نتيجة الزيادة الكبيرة في الأبحاث المنشورة دوليًا بالإضافة إلى النقلة النوعية التي حققتها الجامعة خلال السنوات الماضية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وتحسين جودة الأداء الإداري وفقا لخطة الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع، والتي ترتكز على تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية تحكمها المعايير العالمية والمحلية، لافتًا إلي نجاح الكلية خلال جائحة كورونا في النهوض بالعملية التعليمية واستمرار العمل داخل المستشفيات.

ومن جانبها قالت الدكتورة منال المصري عميدة كلية طب قصر العيني، إن الكلية تهتم بنشر مفاهيم وثقافة الجودة، وتنمية قدرات الجهاز الإداري من خلال وضع خطط تدريبيه لهم بشكل دوري للنهوض بمستوي أدائهم، مؤكدًة أن كلية الطب تقوم بدورها المجتمعي من خلال تقديم خدماتها الطبية المتميزة للمجتمع بالمجان إلى جانب إطلاق العديد من القوافل الطبية المتخصصة ضمن مبادرة "حياة كريمة" تضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات الطبية تُقدم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان وتُحول الحالات الحرجة لمستشفى قصر العيني، إلي جانب قيام هذه القوافل بإلقاء المحاضرات وعقد الندوات وعمل ورش العمل في مختلف التخصصات الطبية لرفع الوعي لدى أطباء الأقاليم وتعريفهم بأحدث الوسائل العلمية الطبية المستخدمة عالميًا.