وزيرة البيئة تستعرض تقرير حول جهود تحسين نوعية المياه خلال عام ٢٠٢٢

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - مع بداية عام جديد، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول جهود وزارة البيئة في تحسين نوعية المياه خلال عام ٢٠٢٢، على مختلف المستويات سواء برصد أي اختلاف في جودة المياه واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، وجهود الحد من الصرف الصناعي على مياه النيل والبحيرات، ومعالجة الصرف الصحي.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة بذلت جهودا حثيثة لربط أكبر عدد ممكن من المنشآت الصناعية بشبكة الرصد اللحظى لرصد نوعية مياه نهر النيل والبحيرات التابعة للوزارة، لمراقبة الصرف الصناعي لتلك المنشآت على مدار الساعة والرصد الفوري لأي حيود في توافقه مع معايير البيئة والقوانين المنظمة، حيث بلغ عدد المحطات بالشبكة عدد 25 محطة رصد لحظى، وتم تركيب محطتين رصد لحظى ببحيرة المنزلة، وتركيب عدد 5 حساسات رصد لحظي في نطاق بحيرة مريوط، واستخدام منظومة المعلومات الجغرافية لإنشاء شبكة رصد لنوعية مياه صرف المنشآت الصناعية المباشرة على نهر النيل من خلال عدد (9) محطات لرصد نوعية المياه بنهر النيل .

كما تم رصد نوعية مياه نهر النيل وفرعيه من خلال عدد ٦٩ موقع رصد علي نهر النيل بالإضافة إلي ثلاث نقاط من بحيرة السد العالي (ناصر)، والإنتهاء من إعداد الدليل الإرشادى لرصد نوعية المياه بالمشاركة مع الوزارات المعنية، وتم إعتماده ونشره من خلال البوابة الإلكترونية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج قومية للرصد الساحلى والبحيرات لرصد مستويات جودة مياه البحيرات.

وضمن الإجراءات المتخذة بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهوية للحد من التلوث بخليج السويس، أشارت وزيرة البيئة إلى التنسيق بين وزارتى البيئة والبترول لإلزام جميع المنشآت التى تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط اصحاح بيئي ،ويتم حاليًا التشغيل التجريبي لمحطات شركات (السويس للزيت بجنوب سيناء – النصر للبترول بالسويس – الأمل وبتروجلف بالبحر الأحمر)، حيث تجاوز معدل التنفيذ الإجمالي للمشروعات الجاري تنفيذها 70 %. ومتوقع الإنتهاء منه منتصف 2022، ووقف الصرف نهائيا علي البيئة البحرية لشركتي زيتكو بالبحر الاحمر والشركة العامة للبترول برأس سدر بجنوب سيناء من خلال إنشاء أحواض تبخير، وتنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الصناعي لشركة النصر للسماد (سمادكو) بنسبة تنفيذ 50 % .

ولفتت الوزيرة إلى الانتهاء من تقييم الموقف البيئي والتشغيلي لعدد 51 محطة معالجة مياه صرف صحي، والانتهاء من تقييم الموقف البيئي للمخلفات السائلة للمنشآت الصناعية لعدد 655 منشأة، بالإضافة إلى التفتيش علي المنشأت التي تقوم بالصرف علي المصارف حيث تم التفتيش علي المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي مصرف غرب النوبارية بمحافظة الاسكندرية بإجمالي عدد 9 منشآت ، وعلي مصرف كتشنر بمحافظة الغربية بإجمالي عدد 42 منشآة، ومصرف بحر البقر بمحافظتي الشرقية والقليوبية بإجمالي عدد 78 منشآة، وعلي مصرف حادوس بمحافظة الدقهلية والشرقية بإجمالي عدد 5 منشآت، والتفتيش علي المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي البحر المتوسط بإجمالي عدد 11 منشأة .

كما تقوم وزارة البيئة بمتابعة الموقف البيئي لنهر النيل من خلال التفتيش علي المنشآت التي تقوم بالصرف علي نهر النيل (صرف مباشر 9 منشآت – وصرف غير مباشر 12 منشأة) بإجمالي عدد 21 منشأة، وتم الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لشركة سكر ابو قرقاص بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) التابع لوزارة البيئة، ووقف الصرف نهائيا لشركة سماد اسيوط ،شركة سكر جرجا.

وفي إطار متابعة الموقف البيئي لمحطات انتاج وتوليد الكهرباء، تم تقييم الموقف البيئي لمياه التبريد لعدد 52 محطة انتاج كهرباء في نطاق نهر النيل والترع وكذلك البحر الاحمر والبحر المتوسط.

وأوضحت الوزيرة أنه تتفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة الموقف البيئي للبحيرات لإعادة التوازن البيئي لها، شهدت بحيرة مريوط الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لعدد 3 منشآت صناعية، والانتهاء من مشروع حصر وجرد الملوثات (مصادر تلوث المياه) لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمنشآت الصناعية لكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى جهود اعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، يتم تنفيذ مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي بمركزي يوسف الصديق واطسا من خلال مبادرة حياة كريمة، وتنفيذ مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي بإجمالي عدد 20 مشروع بقرض ممول من بنك الاعمار الأوروبي، كما تم الانتهاء من طرح مناقصة مشروع رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف بالمنطقة الصناعية بكوم اوشيم، واصدار الموافقة البيئية لمشروح استخراج الأملاح بالساحل الشمالي لبحيرة قارون للبدء في تنفيذ المشروع.

وأضافت الوزيرة أنه تتم متابعة تنفيذ محطات معالجة الصرف الصناعى بالتعاون مع الهيئات الأخرى، وذلك بتنفيذ عدد 52 محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية في نطاق السادس من أكتوبر، والإنتهاء من حصر والتفتيش علي المنشآت الصناعية التي تعمل في مجال صناعة الكرتون من المخلفات الورقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات وعددهم 155 منشآة وتم تنفيذ 9 محطات معالجة واعادة استخدام مياه الصرف الصناعي .

وفي مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية، يتم تنفيذ مشروع التكيف مع التغيرات المناخية لمنطقة الساحل الشمالي ودلتا النيلECCADP الممول من صندوق المناخ الاخضر GCF من خلال برنامج الامم المتحدة للتنمية UNDP, بالتنسيق والمتابعة مع وزارة الموارد المائية والري، وتم اصدار الدليل الارشادي لاستخدام المشتتات الكيميائية في مكافحة التلوث البحري وادراجة على الصفحة الإلكترونية للوزارة، فى ضوء توجه الهيئة لإعلان القناة "قناة خضراء"، وفازت مصر برئاسة لجنة الإلزام التابعة لإتفاقية برشلونة يونيو 2022.