كاتب صحفى: «حياة كريمة» رسمت ملامح جديدة للريف المصرى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى صلاح مغاورى، إن مبادرة "حياة كريمة" تعمل على تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن فى الريف المصرى والقرى والنجوع، مؤكدًا أن المبادرة تجربة تنموية مصرية شاملة، تحاول أن ترسم ملامح جديدة للريف المصرى، وتحسن من حياة المواطن فى هذه القرى والأماكن التى يعيش فيها.





وأضاف مغاورى، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن مبادرة "حياة كريمة" تسعى إلى تصحيح البنية التحتية وإنشاء شبكة من الطرق والكبارى، وتحسين منظومة الاتصالات، وإنشاء الخدمات التى تحتاجها هذه القرى، حيث أنها من أكبر المبادرات التنموية ليس فقط فى مصر، ولكن فى العالم بأسره. وأوضح الكاتب الصحفى، أن المبادرة تعمل على تطوير أكثر من 4500 قرية بأكثر من 20 محافظة، حيث بدأت بالقرى الأكثر احتياجًا التى تحتاج إلى تنمية حقيقية، ووفرت الحياة الكريمة لحوالى ألف قرية حتى الآن، وقاربت المرحلة الأولى على الانتهاء وبدأت معها المرحلة الثانية. وأشار الكاتب الصحفى، إلى أن المرحلة الأولى استهدفت "حياة كريمة" لأكثر من ألف قرية مترامية الأطراف، إلى جانب القرى التى شملتها المرحلة الأولى بالفعل كانت هى القرى الأكثر احتياجًا، وتحتاج إلى تدخلات عاجلة من جانب الدولة المصرية لتوفير البنية التحتية.

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