الإسكان: متابعة تقدم الأعمال بالمشروعات الخدمية بـ4 مدن جديدة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتوفير جميع الخدمات اللازمة للمواطنين بالمدن الجديدة، ولا سيما بالمناطق والأحياء الحديثة.

وفى ذات السياق، أكد المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم مؤخراً افتتاح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين والذى يضم 14 شباكا لتقديم جميع الخدمات والطلبات لقاطنى المدينة، سعياً لتوفير سبل الراحة وخدمة المواطنين وتقديم أفضل خدمة للمواطنين داخل مدينة برج العرب الجديدة.

وأشار رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إلى أنه تم عقد جلسة مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة، بحضور المهندس محسن بطيشة، رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس، ومسؤولى الجهاز، حيث تمت مناقشة عدة موضوعات لخدمة سكان المدينة، منها: سرعة عمل جهاز الأشعة المقطعية بالمستشفى العام وإنهاء الإجراءات والصيانة لتشغيل الجهاز، تخفيفاً عن المرضى من التنقل لأماكن بعيدة لعمل هذه النوعية من الأشعات، كما تمت مناقشة مدى إمكانية توفير منفذ لتوزيع الخبز لسكان منطقة (134 عمارة - منطقة الفردوس - بالحى الثامن)، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للقواعد المعمول بها لتحديد مدى إمكانية احتياج المنطقة لمنفذ توزيع الخبز من عدمه.

وأضاف رئيس جهاز برج العرب الجديدة، أنه تمت مناقشة ومتابعة إجراءات التقديم على ترخيص السيارات المتنقلة والاشتراطات المطلوبة لتوفير فرص العمل للشباب، مؤكداً أن جهاز المدينة على أتم الاستعداد لاستقبال أوراق المتقدمين والمبادرين لإنشاء العربات المتنقلة، بجانب مناقشة طلب تمهيد الشوارع بالحى الثالث مجتمع محلى خامس وسادس، وتوفير المعدات لتسوية الشوارع.

واجتمع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بممثلى سكان مشروع الإسكان الفاخر Janna، للاستماع إلى مقترحاتهم وشكاواهم، والعمل على تذليل التحديات التى تواجههم، فى إطار الحرص على تحقيق التواصل مع المواطنين، حيث تم مناقشة المشكلات التى تواجههم، ومنها: مشكلة كلاب الشوارع، حيث تم التوضيح أنه توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء واتحاد جمعيات الرفق بالحيوان والطب البيطرى للتعامل مع ظاهرة كلاب الشوارع من خلال التعقيم، كما تم عرض سداد فواتير الكهرباء للسلم والأسانسير بالمشروع من عائد وديعة الصيانة، وكذا مناقشة تحديات منظومة النظافة، حيث تم التأكيد على زيادة أعداد صناديق القمامة حسب حاجة كل مربع وفى حالة وجود صناديق تالفة يتم التغيير أو الإصلاح فورًا، كما تمت مناقشة استكمال توفير بعض الخدمات مثل الحضانة وحمام السباحة واستكمال المسجد.

وقال المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه جارٍ استكمال أعمال الممشى وتراك الدراجات وتركيب الإنترلوك وتنسيق الموقع العام للجزء المتبقى من مشروع ممشى وتراك للدراجات بعرض 6 أمتار وبطول 4 كم بشارع الدكتور أحمد زويل بدائرى الحى الخامس، لخدمة سكان المدينة، مؤكداً أنه سيتم قريبا الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بالمشروع.

كما تابع المهندس عبد الرءوف الغيطى، أعمال النظافة وصيانة المسطحات الخضراء بـ"بازار العبور" شمال الحى التاسع جنوب الحى الترفيهى، حيث قام بالمرور لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة لممشى وتراك الدراجات بالحى التاسع، وكذلك صيانة المسطحات الخضراء للمنطقة الفاصلة بين دائرى الحى التاسع والطريق الرئيسى للمدينة.

ووجه المهندس أحمد على، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بسرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة وربطها بالطريق الدائرى الأوسطى حفاظاً على أمن وسلامة الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين داخل المدينة، حيث تم استحداث طريق لربط وحدة المرور والفحص الفنى بمنطقه الـ2600 فدان بالطريق الدائرى الأوسطى، بهدف ربط المبانى الخدمية بالمحاور الرئيسية.

ونوه رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عن أنه يتم التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية "السجل المدنى" لتوفير مقر دائم للسجل المدنى بحى الكرامة بالمدينة على مساحة 800 متر لتوفير جميع الخدمات التى يقدمها السجل المدنى للمواطنين، موضحاً أنه سيتم رفع كفاءة المبنى المقام لتسليمه للأحوال المدنية على أفضل وجه للبدء فى التشغيل فى أسرع وقت ممكن، فى إطار الدور التنموى الذى ينشده جهاز مدينة العبور الجديدة لتوفير جميع الخدمات الحيوية بالمدينة.

وأضاف المهندس أحمد على، أنه جارٍ دفع الأعمال بالمركز الطبى بمنطقة الـ806 عمارات بالحى الـ14، وسيتم الانتهاء من الأعمال قريباً.

والتقى المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، مع ممثلى سكان دار مصر بالمدينة، للاستماع إلى مقترحاتهم وشكاواهم، استمرارا لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وإظهار المدينة بالشكل اللائق.