وزير الرى يتابع أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 10:27 صباحاً - الدكتور سويلم : هيئة المساحة تقوم بدور هام للمساهمة في حركة البناء والتعمير الحالية من مشروعات قومية كبرى وطرق إقليمية ومحاور تنموية

- الهيئة تقدم خدماتها للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر الأملاك وتوفير الخرائط الطبوغرافية وغيرها من الخدمات

- تنفيذ أعمال الرفع المساحى للعديد من المشروعات التنموية الكبرى

- السعي الدائم لتوظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المنتجات التي تقدمها الهيئة للجمهور

- العمل على توفير أحدث الأجهزة والمعدات ، وتوفير التدريب اللازم لمهندسي وفني الهيئة

- مشاركة هامة لهيئة المساحة في مبادرة "حياة كريمة" بتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة

- دور هام للهيئة في حصر أملاك الدولة وتحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً مع السيد المهندس/ أيمن شديد رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة ، يستعرض أهم الأعمال والأنشطة الخاصة بالهيئة.

وصرح الدكتور سويلم أن هيئة المساحة تقوم بدور هام للمساهمة في حركة البناء والتعمير الحالية من مشروعات قومية كبرى وطرق إقليمية ومحاور تنموية ، حيث تقوم الهيئة بأعمال الرفع المساحى اللازمة لهذه المشروعات ، هذا بالإضافة لما تقدمه الهيئة من خدمات للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر الأملاك وتوفير الخرائط الطبوغرافية وغيرها من الخدمات ، مشيراً لحرصه على إستمرار التنسيق بين الهيئة وكافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق خدمة المواطنين وسرعة تنفيذ المشروعات القومية.

وأكد الدكتور سويلم على السعي الدائم لتوظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المنتجات التي تقدمها الهيئة للجمهور ، مع دراسة التوسع في تقديم خدمات جديدة للمواطنين تتناسب مع القدرات الضخمة التي تتميز بها الهيئة ، وبما يتماشي مع توجهات الدولة المستقبلية والمشروعات القومية الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً ، مع العمل على توفير أحدث الأجهزة والمعدات التي تٌسهم في تطوير أداء العمل ، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لمهندسي وفني الهيئة خاصة في ظل الخصوصية التي تتمتع بها أعمال الهيئة.

وأشار سيادته للمشاركة الهامة لهيئة المساحة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، حيث تُشارك الهيئة في تنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة لعدد ٣٢٢٤ موقع بمختلف محافظات الجمهورية.

كما قامت وتقوم الهيئة بأعمال الرفع المساحى للعديد من المشروعات الكبرى ، مثل مشروع تنمية جنوب الوادي ، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام ، ومشروع قناة السويس الجديدة ، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس) ، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة ، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ، والعديد من مشروعات النقل مثل شبكة الطرق الجديدة ومشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر ، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد و (٦) أكتوبر.

كما تقوم الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد (٢٢٣) مدينة و (٤٢٠٠) قرية و (٢٥٠٨٣) من الكفور والعزب والنجوع ، وذلك على (٤) مراحل تنفيذية ، حيث تم الإنتهاء من الثلاث مراحل الأولى وجاري الإعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة.

وتقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية واعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق وتلبية إحتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط ، حيث يتم إتاحة تلك الخرائط في صورة رقمية و ورقية ، كما تُشارك الهيئة فى ترسيم وتدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات.

وفى إطار حصر أملاك الدولة بمختلف الجهات .. فقد قامت وتقوم الهيئة بحصر أملاك بعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الرى وهيئة السكة الحديد وأملاك عدد من محافظات الجمهورية وبإنشاء قاعدة بيانات مكانية لأملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية ، بالإضافة للمساهمة في تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة من خلال مشاركتها في أعمال لجنة إسترداد وتقنين أراضي الدولة ، حيث قامت الهيئة بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من ٦٠ ألف طلب وتدقيق احداثيات ٥٣ ألف طلب بقيمة إجمالية ٣٣٧ مليون جنيه تقريباً.