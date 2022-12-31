محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض الفنانة التشكيلية كارولين بسكارى

جدة - نرمين السيد - وتفقد المحافظ جميع اللوحات مشيدا بجمالها وطريقة العرض، ورحب المحافظ بجميع الإيطاليين الموجودين حيث شهد المعرض عددًا غفيرًا من السائحين الإيطاليين، مثمنا الصداقة المصرية الإيطالية، ودورها فى ازدهار وتزايد أعداد السائحين القادمين إلى شرم الشيخ.

وأكد أن مدينة شرم الشيخ أصبحت مدينة استضافة المعارض التشكيلية العالمية بجانب استضافتها المؤتمرات الكبرى، منوهًا إلى أن المحافظة توفر كافة الإمكانيات لنجاح تلك المعارض الفنية الدولية، لما لتلك الفعاليات الفنية من دور كبير فى تنشيط السياحة الثقافية والفنية على أرض مدينة السلام، إضافة إلى أنها فرصة جيدة للتواصل الفنى والثقافى بين فنانى مصر والدول العربية والأوروبية.