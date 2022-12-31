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الأوقاف تعقد مقرأة كبار القراء المجودة بمسجد الإمام الحسين اليوم

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أحمد عاشور 2022-12-31 06:13 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - تعقد وزارة الأوقاف الجلسة الثانية للختمة المسجدية المجودة من مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) بالقاهرة لأعلام القراء، اليوم السبت، برئاسة القارئ الطبيب أحمد نعينع .

وتضم المقرأة فى عضويتها كلا من القراء الشيخ طه النعماني، الشيخ محمد محروس طلبة، الشيخ محمد عبدالبصير، الشيخ محمود على حسن، الشيخ سيد الغيطاني، الشيخ عبداللطيف وهدان، وإشراف فنى عبدالعزيز عمران.

وستبدأ التلاوة من قوله تعالى: «أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» (البقرة: 75)

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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