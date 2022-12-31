تفاصيل إجراء أول عملية زراعة كلى عن طريق استخدام منظار البطن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال مدير المعهد، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "مانشيت"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى جابر القرموطى، إنه تم خروج المتبرع بعد 24 ساعة من إجراء استئصال الكلى عن طريق منظار البطن.

وأوضح، أنها هى ليست تقنية وليدة اليوم، وإنما كانت دائما موجودة ولكنها كانت بتكلفة كبيرة، ولكن نحن الآن نقدم هذه العملية بأشكال مختلفة سواء على نفقة الدولة أو بدون تكلفة، ونقدم للمواطن أعلى مستويات الخدمة الصحية.