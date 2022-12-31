النصر السعودى يكشف تفاصيل صفقة كريستيانو رونالدو التاريخية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 12:30 صباحاً - أعلن نادى النصر السعودي، مساء الجمعة، تعاقده مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، فى صفقة انتقال حر، حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وذكر نادي النصر في بيانه الرسمي تفاصيل التعاقد، وذلك كما يلي: "الرياضي الأعظم عالميا يوقع رسميا لـ العالمي، وقع رئيس مجلس إدارة نادى النصر مسلى آل معمر قبل قليل عقدا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو".

وأضاف البيان: "يمتد عقد كريستيانو رونالدو مع النصر حتى عام 2025، وسيرتدى القميص رقم 7 مع نادي النصر".

وتابع بيان نادي النصر: "تمت مراسم توقيع العقد، في العاصمة الإسبانية مدريد".

وكانت تقارير قد أكدت على أن كريستيانو رونالدو وافق على صفقة مدتها موسمين ونصف الموسم مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى الحوافز حتي 2025.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو سيحصل على المبلغ المتفق عليه على مدار موسمين ونصف الموسم كلاعب مع نادي النصر السعودي، لكن سيزداد بشكل كبير عندما يصبح الدون سفيرًا للترشح لتنظيم كأس العالم.