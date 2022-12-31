طقس الليلة.. أجواء باردة على جميع الأنحاء والقاهرة تسجل 10 درجات

جدة - نرمين السيد - وتستمر غدا فرص تكون الشبورة المائية صباحا، تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. ومن المتوقع غدا، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

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