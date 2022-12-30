قطار الخير.. نشاط مكثف لـ «تحالف العمل الأهلى» فى سوهاج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تحت شعار قطار الخير، نظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى اصطفافًا يضم أكثر من 15 جمعية ومؤسسة أهلية يعملون تحت مظلته فى مشهد يعكس مدى قدراته البشرية وإمكانياته الخدمية فى دعم الشرائح الأولى بالرعاية.





وساهمت الجمعيات فى مساعدة مائة ألف و60 مستفيد من قرى ونجوع محافظة سوهاج. يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة بذل أقصى الجهود للارتقاء بصعيد مصر، وإعلانه 2022 عام المجتمع المدنى، والذى وحدت مؤسسات المجتمع المدنى جهودها معا تحت مظلة كبرى وهى التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى. وأوضح التحالف فى وقت سابق، أن فعاليات قطار الخير لمحافظات صعيد مصر سوف يختتم عام 2022 بسلسلة متميزة ومتنوعة من الخدمات التنموية الغير تقليدية لصالح أهالى محافظة سوهاج وافتتاح عدد آخر من المشروعات التنموية.

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