اكسترا نيوز: فرض كردون أمنى فى محيط مسجد الصالحين بالإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 ديسمبر 2022 10:28 مساءً - قالت مراسلة قناة "اكسترا نيوز"، خلال مداخلة هاتفية مع القناة: "قام رجال الشرطة منذ دقائق بفرض كردون أمني فى المنطقة التى شهدت الواقعة.. وجود سيارات المفرقعات والحماية المدنية وعمل تمشيط كامل للمنطقة.. رجال النيابة العامة متواجدين.. ومعاينة جثمان أحد الأفراد الذين شاركوا فى هذا الهجوم".

ونشر "صوت الأمة" الصورة الأولى لمنفذ الهجوم على قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين بالإسماعيلية الإرهابى ومقتل أحد العناصر التى هاجمت القوات، وذلك بعد التصدى له.

وكانت قناة إكسترا نيوز أذاعت خبرا عاجلا تحت عنوان: مراسلنا فى الإسماعيلية: أنباء عن التصدي لمحاولة استهداف قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين ومقتل أحد العناصر التى هاجمت القوات.