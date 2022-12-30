القاهرة الإخبارية تستعرض تفاصيل التصدى لمحاولة استهداف الأمن بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل بشأن ورود أنباء عن التصدى لمحاولة استهداف قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين بمحافظة الإسماعيلية.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل بشأن ورود أنباء عن التصدى لمحاولة استهداف قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين بمحافظة الإسماعيلية. وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" فى الإسماعيلية، إنه تم مقتل أحد العناصر التى شاركت فى الهجوم بهذه المنطقة.

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