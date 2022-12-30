محافظ الإسكندرية يوجه بالاهتمام بالنشء وتكثيف عمل لجان حماية الطفولة

جدة - نرمين السيد - وفى هذا السياق، نظم حى المنتزه أول، ندوة تحت عنوان "التربية الإيجابية"، لعدد من أولياء الأمور بمدرسة مجمع سيدى بشر المسائية، التى ناقشت عدة موضوعات منها كيفية حماية الأطفال من الخطر، وتوضيح مفهوم ومبادئ التربية الإيجابية، والفهم الكامل لعالم الطفل، بجانب التوعية بمبدأ الاحترام المتبادل والإنصات الفعال وكيفية التشجيع المستمر للأطفال.

وتناول النقاش أهمية التواصل والمشاركة بين الزوجين لخلق بيئة إيجابية للأطفال، كما تضمنت الجلسة أنشطة تفاعلية بين المحاضر وأولياء الأمور.

وفى سياق آخر، افتتحت مديرية أوقاف الإسكندرية "مسجد التقوى"، بمنطقة طيبة 1 بالنهضة فى حى العامرية أول؛ فى إطار جهود الدولة وسعى وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله عز وجل والحفاظ عليها وتعهدها بالصيانة والتشييد والترميم.

وأجرى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الشيخ سلامة عبدالرازق، جولة مرورية، شملت عددًا من مساجد الإدارات الفرعية للاطمئنان على الاستعدادات المقامة بها لمواجهة فصل الشتاء والعوامل الجوية المصاحبة له.

من ناحية أخرى، شنت الإدارات الفرعية التموينية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملات رقابية مكثفة على المخابز والأنشطة التموينية، التى أسفرت عن تحرير 315 محضرًا ضد التجار المخالفين.

وأشارت المديرية، فى بيان اليوم الجمعة، إلى أن المحاضر التى تم تحريرها شملت إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية مخالفة، وعدم حمل شهادات صحية، ومحاضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة، ومخابز سياحية تعمل بدون ترخيص، ومحل أسماك بدون ترخيص، إدارة مخزن بدون ترخيص، وبيع سجائر بسعر أزيد، واستخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

ووفقًا للبيان، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.