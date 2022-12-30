القاهرة الإخبارية بمحيط مسجد الصالحين: مقتل مهاجم القوة الأمنية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأفادت القناة فى خبر آخر عن مقتل أحد العناصر التى هاجمت قوات الأمن المصرية فى الإسماعيلية. وعرضت «القاهرة الإخبارية» الصورة الأولى لمنفذ الهجوم الأخير فى محافظة الإسماعيلية على قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين، كما بثت القناة فيديو خاص من منطقة الحدث يظهر فيه عدد من سيارات الشرطة.

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