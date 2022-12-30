موضوعات خطب الجمعة خلال شهر يناير 2023

جدة - نرمين السيد - وتأتى الجمعة الأولى يوم 6-1-2023م، بعنوان "الدين يسر.. التيسير فى العبادات والسماحة فى المعاملات، أما الجمعة الثانية يوم 13-1-2023م، فتأتى تحت عنوان "إتقان العبادة والعمل"، والجمعة الثالثة يوم 20-1-2023م، بعنوان "ادخلوا فى السلم كافة.. السلام النفسى والمجتمعى والدولى"

أما الجمعة الرابعة يوم 27-1-2023م، تأتى تحت عنوان "الوطنية بين الحقيقة والادعاء".