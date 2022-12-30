جدة - نرمين السيد - وتأتى الجمعة الأولى يوم 6-1-2023م، بعنوان "الدين يسر.. التيسير فى العبادات والسماحة فى المعاملات، أما الجمعة الثانية يوم 13-1-2023م، فتأتى تحت عنوان "إتقان العبادة والعمل"، والجمعة الثالثة يوم 20-1-2023م، بعنوان "ادخلوا فى السلم كافة.. السلام النفسى والمجتمعى والدولى"
أما الجمعة الرابعة يوم 27-1-2023م، تأتى تحت عنوان "الوطنية بين الحقيقة والادعاء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موضوعات خطب الجمعة خلال شهر يناير 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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