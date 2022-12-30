«البحوث الإسلامية» يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، شركاء الوطن من الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن تبادل مشاعر التهنئة فى هذه المناسبة تحقق معانى المودة والتضامن والالتحام فى تحقيق صالح الوطن واستقراره.





وأوضح المجمع - فى بيان اليوم الجمعة- أن مثل هذه المناسبات، تعدّ فرصة طيبة لتحقيق التكاتف بين أبناء الوطن الواحد والتعاون الفعّال فيما بينهم، كما أنها رسالة واضحة بأن مصر وما تقدمه من نماذج حيّة فى العيش المشترك، أبيّة بأبنائها وجيشها وشرطتها ولن يستطيع أحد أن ينزع رابطة الوطنية أو أن يفرق بينهم، فهم يد واحدة تعمل لأجل هدف واحد هو الحفاظ على الوطن وبناء مستقبل أجياله. وبيّن المجمع أننا فى مثل هذه الظروف الحالية وتلك التحديات التى يواجهها العالم أجمع، ينبغى أن نؤكد أن مصر بتاريخها العامر تمثل المظلة التى يستظل بها المصريون جميعًا، كما أن قوة أبنائها ليست فى الاستجابة لدعوات الشقاق والفتن، وإنما فى تكاتفهم وتعاونهم بما يحقق صالح الجميع.

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