سفير مصر بالخرطوم يلتقى رئيس حزب المؤتمر السودانى

جدة - نرمين السيد - وأعرب السفير المصرى بالخرطوم، عن تطلعه إلى أن يشهد السودان تحقيق التوافق المرجو بين كل القوى والأطراف السودانية، والمضى قدما فى إنهاء المرحلة الانتقالية بنجاح.
كما أكد السفير هانى صلاح، على دعم مصر لكل الجهود الرامية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية فى السودان، آخذا فى الاعتبار الارتباط الكبير بين مصالح الدولتين وأمنهما القومى.
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