رونالدو في النصر لموسمين ونصف والعهدة على الإعلام السعودي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 ديسمبر 2022 08:26 مساءً - أعلنت صحيفة "الرياضية" السعودية، تعاقد نادي النصر السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 سنة) في صفقة انتقال حر.

وكتبت الصحيفة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": النصر يوقع رسميًا مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن عقد النجم كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، سيمتد حتي 2030، سنتان ونصف منها كلاعب والباقي كسفير ترشيح الدولة العربية مع مصر واليونان لتنظيم مونديال 2030.

وكانت تقارير، قد أكدت على أن كريستيانو رونالدو وافق على صفقة مدتها موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلي الحوافز حتي 2025.

أكدت الصحيفة، على أن رونالدو سيحصل على المبلغ المتفق عليه على مدار موسمين ونصف كلاعب مع نادي النصر السعودي، لكن سيزداد بشكل كبير عندما يصبح الدون سفيرًا للترشح لتنظيم كأس العالم.